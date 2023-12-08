68-річний Кевін Костнер зустрічається з молодшою за себе на 20 років співачкою - ЗМІ

Актор нещодавно розлучився з своєю попередньою дружиною і вже встиг знайти їй заміну.

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68-річний актор Кевін Костнер, відомий роллю в фільмі "Єллоустоуну" з’явився в компанії 48-річної співачки Джуел. Фото опублікувало видання TMZ.

Кевін Костнер лише через кілька місяців тому розійшовся зі своєю обраницею Крістін Баумгартнер.

На зображеннях видно, як Кевін обійняв зірку за талію, коли вона сиділа в нього на колінах під час візиту на острів Неккер Річарда Бренсона на Британських Віргінських островах.

Вони обоє були там, щоб відвідати тенісний збір коштів для Фонду надихаючих дітей, заснованого Джуел.

Кевін був гостем на заході та виглядав задоволеним, що йому склала компанію молодша на 19 років співачка.

Видання також повідомило, що пара разом літала на Кариби, але зпоки тримає свій роман в таємниці.

Зв’язок між Кевіном і Джуел стався після важкого періоду для Кевіна, який займався складним розлученням зі своєю колишньою дружиною Крістін, якій також 49 років.

Кевін Костнер зустрічається зі значно молодшою співачкою Джуел Кевін Костнер зустрічається зі значно молодшою співачкою Джуел

Відомо, що Джевел також була одружена, і її 12-річний син народився від її шлюбу з професійним ковбоєм Тайю Мюррею. Вони одружилися в 2008 році, але розлучилися через шість років.

Відзначимо, що у вересні Кевін і Крістін нарешті дійшли згоди щодо боротьби за опіку та розлучення. Вони є батьками трьох підлітків: Кейдена, якому 16 років, Хейс, якій 14 і Грейс, якому 13.

Суд зобов’язав Кевіна виплачувати Крістін щомісячні аліменти в розмірі 63 209 доларів, що набагато менше, ніж 248 000 доларів, які вона спочатку вимагала. Він також запропонував платити 30 000 доларів на місяць за оренду будинку після того, як вона звільнить їхній маєток.

Тим часом, Крістін зобов’язали заплатити 14 тисяч доларів Кевіну гонорару за розлучення.

Суддя також оголосив, що умови їхнього передшлюбного договору 2004 року будуть виконуватися, в якому спочатку говорилося, що Крістін отримає від Кевіна 1,5 мільйона доларів, якщо вони розлучаться.

Нагадаємо, Джордж та Амаль Клуні трималися за руки на червоній доріжці.