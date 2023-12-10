Обережніше з Драконом: знаки Зодіаку, з якими не поєднується покровитель 2024 року

Є знаки Зодіаку за східним календарем, з якими Зелений Дракон, що буде покровителем 2024 року, не поєднується якнайкраще. Саме їм варто бути обережнішими в майбутньому році.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, що рік Зеленого Дракона обіцяє для кожного знака Зодіаку за східним календарем.

Кому зі знаків Зодіаку за східним календарем варто бути обережнішим у рік Зеленого Дракона?

2024 рік за китайським календарем буде роком Зеленого Дерев'яного Дракона, який символізує мудрість, великодушність і щедрість. Але цей знак досить небезпечний і не найпростіший, тому до деяких знаків він може бути неприхильним. Вважається, що Дракон не поєднується з такими знаками, як: Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018), Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) і Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023). Саме цим знакам варто проявити обережність у 2024 році, а саме не піддаватися на емоції, проявляти спокій і мудрість у стресових ситуаціях, бути ощадливішими у фінансовому плані, а також не ухвалювати необдуманих рішень.

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