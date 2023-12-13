"Громадянська війна": вийшов трейлер драми-антиутопії про похмуре майбутнє США

Лякаючий перший трейлер майбутнього фільму сценариста і режисера Алекса Гарленда розповідає про те, як деякі штати відокремлюватимуться і почнеться війна за Білий дім.

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Вийшов перші трейлер епічного фільму-антиутопії про розпад США, утворення нових альянсів і війни між ними. "Імперії впадуть", — йдеться в трейлері, поки майорить прапор лише з двома зірками. Одну з головних ролей у картині виконала Кірстен Данст. Про це пише The Verge.

Сюжет фільму тримається в таємниці, а в описі йдеться тільки про те, що новий фільм покаже "перегони за Білий дім у найближчому майбутньому, коли Америка балансує на вістрі бритви". Але з трейлера можна зрозуміти, що 19 штатів відокремилися, армія США активізувала свою діяльність, є згадки про щось, що зветься "Західні сили" Каліфорнії і Техасу, а також "Флоридського Альянсу".

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Президент США, якого грає Нік Офферман, заявляє, що повстання, яке триває, "буде швидко придушене". А Кірстен Данст, судячи з усього, очолює групу журналістів, які намагаються проникнути в Капітолій США.

Кірстен Данст у фільмі "Громадянська війна" Фото: Скриншот

Напружений кліп сповнений несамовитих сюжетів, але один з епізодів явно задає тон, коли персонаж Вагнера Моури ("Нарко"), що грає журналіста, каже озброєному військовому (Джессі Племонс): "Сталося непорозуміння, ми американці". На що персонаж Племонса знущально запитує: "Добре, але який ти американець?".

Трейлер фільму "Громадянська війна"

У ще одному епізоді, журналіст каже жінці в магазині одягу, що почалася громадянська війна, на що вона відповідає, що "вони тут намагаються триматися подалі від усього цього. І судячи з усього, це піде на користь США".

Джессі Племонс у фільмі "Громадянська війна" Фото: Скриншот

Режисером і сценаристом нового фільму є Алекс Гарленд, який раніше зняв фільми "З машини" і "Анігіляція", написав книжку "Пляж", пізніше екранізовану Денні Бойлом, а також написав сценарії до таких хітів, як "28 днів потому", "Пекло", "Не відпускай мене" і "Дредд".

A24 випустить "Громадянську війну" в кінотеатрах і IMAX по всьому світу 26 квітня 2024 року.

Нагадаємо, раніше вийшов новий видовищний трейлер фільму "Дюна 2".