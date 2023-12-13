"Трохи страшно": Дженніфер Гарнер розповіла, чому не відвідувала Met Gala 16 років
Але актриса з любов'ю згадує свою "величну" сукню від Valentino, в якій вона була на цьому заході колись.
Дженніфер Гарнер розповіла, чому вона не повернулася на Met Gala з моменту свого дебюту в 2007 році. Щороку за запрошення на цей захід триває справжня битва, а на червоній доріжці, куди допускають пресу, селебріті демонструють свої найкращі вбрання, які готують задовго до вечора. Декого назавжди виключено зі списку запрошених, а дехто, як Дженніфер, не відвідує Met Gala навмисно. Втім, Бен Аффлек, її колишній чоловік, теж нечастий гість цього вечора. Про це пише People.
Зірка фільмів "Перл-Гарбор" і "З 13 в 30", якій зараз 51 рік, дебютувала на Met Gala 2007 року, вдягнувши червону ефектну сукню від Валентіно Гаравані.
Однак відтоді вона більше не поверталася на цей розкішний захід, пояснюючи чому в уроці з макіяжу для Vogue.
"Мені було трохи страшно, тому я не повернулася", — поділилася вона у своєму відео "Секрети краси".
Дженніфер зізналася, що їй запам'яталася її чарівна сукня без бретелей з елегантним шлейфом, яка стала ще більш особливою, коли Валентино став її парою.
"Це було справді велично й особливо", — згадала Гарнер.
Темою виставки того року була "Пуаре: король моди", і відвідувачі дотримувалися дрес-коду: гладкі сукні до підлоги, металік і сукні з пишними спідницями.
Гарнер відчула, що її образ був настільки чудовий, що 2018 року вона знову удостоїла сукню особливої похвали, а також показала, наскільки вона віддана ідеї створення приголомшливого дизайну.
"Ви ніколи не зможете насолодитися туалетом на самоті, поки на вас не зашиють сукню Met Gala 2007", — написала вона про свій ретро-образ в Instagram того року.
Зовні Met Gala — це вершина блиску і гламуру. Однак за минулі роки деякі знаменитості розповіли про свій не дуже приємний досвід на цьому прийомі.
Поширена скарга серед таких зірок, як Демі Ловато, Біллі Айліш, Лурдес Леон — це те, що відбувається після червоної доріжки. Як відомо, на сам прийом журналістів і фотографів не пускають і гостям заборонено робити селфі.
"Тебе просто заштовхали в кімнату з усіма цими відомими людьми, і ти мусиш розмовляти з ними та бути їхнім другом, навіть якщо ти їх, чорт забирай, не знаєш", — скаржилася донька Мадонни, яка дебютувала на Met Gala 2021 року.
Куанна Чейзінгхорс, корінна американка, модель і активістка з боротьби зі зміною клімату, розповідала, що на прийомі Met Gala може бути дуже незатишно.
"Ніхто мене не знав. Ніхто не хотів мене знати. Люди тут самі по собі, і це видно. Мені було самотньо", — скаржилася модель.
Нагадаємо, 2023 року бал Інституту костюма присвятили Карлу Лагерфельду і його лінії краси. У 2022 — "Позолоченому гламуру", а наступного року тематикою Met Gala стане: "Сплячі красуні: пробудження моди". А на виставці буде представлено "зріз моди" протягом століть.