"Трохи страшно": Дженніфер Гарнер розповіла, чому не відвідувала Met Gala 16 років

Але актриса з любов'ю згадує свою "величну" сукню від Valentino, в якій вона була на цьому заході колись.

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Дженніфер Гарнер розповіла, чому вона не повернулася на Met Gala з моменту свого дебюту в 2007 році. Щороку за запрошення на цей захід триває справжня битва, а на червоній доріжці, куди допускають пресу, селебріті демонструють свої найкращі вбрання, які готують задовго до вечора. Декого назавжди виключено зі списку запрошених, а дехто, як Дженніфер, не відвідує Met Gala навмисно. Втім, Бен Аффлек, її колишній чоловік, теж нечастий гість цього вечора. Про це пише People.

Зірка фільмів "Перл-Гарбор" і "З 13 в 30", якій зараз 51 рік, дебютувала на Met Gala 2007 року, вдягнувши червону ефектну сукню від Валентіно Гаравані.

Однак відтоді вона більше не поверталася на цей розкішний захід, пояснюючи чому в уроці з макіяжу для Vogue.

Відео Дженніфер Гарнер

"Мені було трохи страшно, тому я не повернулася", — поділилася вона у своєму відео "Секрети краси".

Дженніфер зізналася, що їй запам'яталася її чарівна сукня без бретелей з елегантним шлейфом, яка стала ще більш особливою, коли Валентино став її парою.

Дженніфер Гарнер на Met Gala у 2007 році Фото: Getty Images

"Це було справді велично й особливо", — згадала Гарнер.

Темою виставки того року була "Пуаре: король моди", і відвідувачі дотримувалися дрес-коду: гладкі сукні до підлоги, металік і сукні з пишними спідницями.

Гарнер відчула, що її образ був настільки чудовий, що 2018 року вона знову удостоїла сукню особливої похвали, а також показала, наскільки вона віддана ідеї створення приголомшливого дизайну.

"Ви ніколи не зможете насолодитися туалетом на самоті, поки на вас не зашиють сукню Met Gala 2007", — написала вона про свій ретро-образ в Instagram того року.

Зовні Met Gala — це вершина блиску і гламуру. Однак за минулі роки деякі знаменитості розповіли про свій не дуже приємний досвід на цьому прийомі.

Met Gala 2007 року

Поширена скарга серед таких зірок, як Демі Ловато, Біллі Айліш, Лурдес Леон — це те, що відбувається після червоної доріжки. Як відомо, на сам прийом журналістів і фотографів не пускають і гостям заборонено робити селфі.

"Тебе просто заштовхали в кімнату з усіма цими відомими людьми, і ти мусиш розмовляти з ними та бути їхнім другом, навіть якщо ти їх, чорт забирай, не знаєш", — скаржилася донька Мадонни, яка дебютувала на Met Gala 2021 року.

Куанна Чейзінгхорс, корінна американка, модель і активістка з боротьби зі зміною клімату, розповідала, що на прийомі Met Gala може бути дуже незатишно.

"Ніхто мене не знав. Ніхто не хотів мене знати. Люди тут самі по собі, і це видно. Мені було самотньо", — скаржилася модель.

Нагадаємо, 2023 року бал Інституту костюма присвятили Карлу Лагерфельду і його лінії краси. У 2022 — "Позолоченому гламуру", а наступного року тематикою Met Gala стане: "Сплячі красуні: пробудження моди". А на виставці буде представлено "зріз моди" протягом століть.