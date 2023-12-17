Зірвуть куш: три знаки Зодіаку, яким пощастить на тижні з 18 по 24 грудня 2023 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких майбутній тиждень стане вдалим періодом у різних сферах життя.

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Тиждень з 18 по 24 грудня 2023 року для деяких знаків Зодіаку може стати справді щасливим періодом. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому пощастить найближчими днями.

Лев

Цього тижня Левам світить успіх у кар'єрі та професійному зростанні. Їхня енергія і рішучість привернуть увагу начальства, відкриваючи нові можливості для прояву лідерських якостей. Також удача підстригатиме у фінансових питаннях.

Скорпіон

Цей тиждень обіцяє Скорпіонам удачу у сфері особистих стосунків. Романтика і пристрасть будуть їхніми вірними супутниками, а нові знайомства можуть призвести до глибоких і значущих зв'язків. Для вільних Скорпіонів зірки обіцяють цікаву зустріч найближчими днями.

Риби

Для Риб настають дні творчого натхнення і самовираження. Можливо, вони знайдуть нове хобі або почнуть займатися творчістю, що приносить не тільки задоволення, а й потенційні перспективи в галузі мистецтва. Також цей тиждень буде вдалим для початку нових проєктів і планування далеких поїздок або відпустки.

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