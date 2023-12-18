Дашу Квіткову визнали винною у ДТП, - блогер (відео)

За словами Богдана Беспалова, суд зобов'язав блогерку виплатити чималу компенсацію постраждалим. Але при цьому прав водія нібито не забрали. Сама Квіткова поки що ніяк не коментує ситуацію.

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Відому українську блогерку, учасницю шоу "Холостяк" та колишню дружину телеведучого Микити Добриніна, Дашу Квіткову визнали винною в ДТП за участю чотирьох елітних автомобілів, яка сталася влітку у Святошинському районі. Таку інформацію оприлюднив український блогер Богдан Беспалов.

За його словами, судове засідання відбулося минулої п’ятниці, 15 грудня. У результаті суддя визнав Квіткову винною у справі та призначив блогерці виплатити чималеньку компенсацію постраждалим власникам автівок. Попри масштаби, блогерку не позбавили водійських прав.

Сама ж Квіткова поки ніяк не коментує ситуацію. Попри публічність блогерка не розповіла про суд жодного слова у своєму блозі. Вочевидь, вона не хоче, аби в сусупільстві були погані враження від її образу.

ДТП з блогеркою Дашою Квітковою: що відомо

Дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів сталася 28 серпня 2023 року. За кермом одного із автомобілів була відома українська блогерка Даша Квіткова. Відомо, що вона якраз їхала в пологовий, звідки виписували її подругу, однак на подію вона так і не потрапила.

Блогерка на Lexus виїхала на червоне світло світлофора і в результаті спричинила аварію ще з трьома автомобілями — двома автівками марки Tesla та однією Ford Mustang. Автівка на якій їхала Даша було орендоване.

Учасники ДТП одразу заявили, що саме Квіткова була винною в аварії. Сама ж блогерка лише повідомила, що якщо вона винна вона готова понести покарання.

Нагадаємо, Даша Квіткова розповіла про нові стосунки.