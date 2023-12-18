Українська акторка потрапила в реанімацію через зараження крові, яке занесли їй в лікарні

Нині проводиться розслідування, яке підтвердить або спростує слова мами акторки, яка розповіла, що зараження крові донька отримала в одній з одеських лікарень.

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Мама 29-річної української акторки Катерина Тишкевич, яка близько двох тижнів опинилася в реанімації через зараження крові, заявила, що причиною цьому могла стати інфекція, яку занесли дочці саме в лікарні. Про це Наталія Малащук розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA

Зокрема, жінка відзначила, що донька наразі знаходиться на лікуванні в Одесі. Її стан покращується.

Також вона пояснила передісторію, яка і стала причиною критичного стану здоров’я Катерини.

За словами Наталі Малащук, донька проходила курс лікування в одній з одеських лікарень, через постійні болі в голові на які вона скаржилася. Через три дні лікування, Катерина почала скаржитися на сильний біль у руці, де був встановлений катетор.

Згодом у неї піднялася температура.

Звісно лікарі не одразу зрозуміли, що причиною цьому стала саме рука, яка боліла. Біль в руці характеризували як тромбофлебіт, який є допустимим явищем після крапельниць та катетора.

Однак, температура в акторки продовжувала триматися. На вихідні Катерину відпустили додому, де її стан різко став погіршуватися.

Рідні дівчини викликали швидку, яка визначила, що в організмі Катерини відбувається сильний запальний процес. Це показали і аналізи. Згодом з’ясувалося, що у акторки сепсис. Вона декілька днів була в штучній комі під апаратом штучного дихання. Стан акторки був вкрай тяжким.

Завдяки оперативному реагуванню та правильному протоколу лікування Катерині стало краше.

Наталя також розповіла, що нині встановлюються точні причини: "Ми чекаємо на остаточні результати причини того, що сталося. Чи то під час процедури не було дотримано належної чистоти, чи то в катетері проблема, чи в самому препараті не було стерильності – це з'ясовується", -сказала жінка.

Вона також відзначила, що до доньки в лікарню приходила лікар з тієї лікарні, де, ймовірно, занесли зараження, та спілкувалася з нею.

Однак, Катерина Тишкевич "не має кровожерливих настроїв, головне, щоб не постраждали інші люди", — сказала мама.

Нагадаємо, зірка серіалу "Жіночий лікар" опинилася в реанімації. Стан акторки тяжкий.