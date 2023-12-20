Який вигляд має професійна модель з найменшим зростом у світі: історія Вайлдін Аумойт

20-річна Вайлдін Аумойт, незважаючи на стан здоров'я, веде дуже активний спосіб життя: бере участь у показах, вчиться і любить подорожувати.

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Вайлдін Аумойт зі США — найнижча маломобільна жінка у світі, отримала другий титул у Книзі рекордів Гіннеса як найнижча професійна модель у світі. Про це повідомляється на сайті видання.

Дівчина, зріст якої всього 72 см, взяла участь у заході "Подіум мрії: модна революція". Його проводив колишній півзахисник НФЛ Шакем Гріффін, і до нього входило 70 моделей із різними ступенем інвалідності та походженням.

""Подіум мрії" — це громадська благодійна організація, яка дає людям з обмеженими можливостями можливість набути впевненості та самовираження за допомогою моди і краси. Для мене це був знаковий момент, тому що я перший володар титулу Книги рекордів Гіннеса, який з'явився на Тижні моди в Нью-Йорку", — поділилася враженнями Вайлдін.

Гостям вона показала речі з лінії адаптивного одягу Target, а також адаптивне взуття від Billy Footwear.

"Мені дуже сподобався цей досвід: я познайомилася з деякими моделями, людьми, які ведуть шоу, та іншими людьми, які були присутні. Коли я йшла подіумом, я не усвідомлювала, скільки насправді там було людей, але мені це подобалося", — каже вона.

У Вайлдайн — надзвичайно рідкісний тип карликовості – дисплазія SADDAN. Через генетичне захворювання вона не може ходити, тому для пересування використовує моторизований інвалідний візок.

Лікарі не давали їй шансів на життя в першу добу після народження, але коли малятко витримало, її помістили в хоспіс на шість місяців, перш ніж відправити додому до сім'ї.

Зараз Вайлдін 20 років, і вона перевершила всі очікування, зокрема й свої власні.

"Чесно кажучи, я ніколи не думала, що братиму участь у Тижні моди в Нью-Йорку. Для мене все це було сюрреалістично", — зізнається міс Аумойт.

Основна причина, через яку Вайлдін хотіла стати моделлю, полягала в тому, що вона відчувала, що індустрії не вистачає різноманітності:

"Я також хотіла надихнути людей зі спільноти карликовості, що вони можуть усе. Зростання — це просто число".

Вайлдін була удостоєна звання найнизькорослішої маломобільної жінки, яка живе у 2021 році, коли їй було 18 років, і вона каже, що відтоді її життя "сильно" змінилося.

Зараз вона навчається на другому курсі коледжу за спеціальністю "Графічний дизайн". Раніше Вайлдін розповіла нам, що планувала вивчати фармацію, але пізніше змінила свої кар'єрні плани.

"Я просто відчула, що насправді мене більше цікавить мистецтво, ніж медицина", — пояснила вона.

Вайлдін також пишається своєю появою в майбутньому документальному фільмі про найвищу жінку у світі, яка живе зараз, — "Румейса: Іду високо", що буде доступний для перегляду з 21 грудня виключно на Rakuten TV.

У новому році в неї в планах продовження навчання, модельний бізнес і подорожі:

"У 2024 році я сподіваюся продовжувати отримувати більше роботи моделлю і співпрацювати з великою кількістю брендів. Що стосується подорожей, я буду присутня на Національному з'їзді "Маленькі люди Америки" 2024 року, який відбудеться в Балтіморі, штат Меріленд".

Раніше Фокус писав, що індіанка Джіоті Амге стала найменшою жінкою на планеті.