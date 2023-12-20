Як заощадити гроші на новорічному шопінгу: 3 практичні поради

У передсвятковій ейфорії ми не завжди контролюємо свої витрати в магазинах, вибираючи подарунки або купуючи речі для себе. Щоб не зустрічати Новий рік з порожнім гаманцем, достатньо дотримуватися простих правил.

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Кілька останніх тижнів перед Різдвом і Новим роком — час активної покупки подарунків і різноманітних речей на свята. Хтось, пішовши в магазин за сукнею, попутно хапає з полиць ще з десяток різних речей, а хтось, вирушивши у відділ сувенірів, виносить звідти повні пакети покупок, більшість з яких потім або не знайдуть застосування, оскільки куплені в куражі, або ж благополучно забудуться на далеких полицях шаф після одного-двох використань. Як підсумок — гроші витекли, потрібні подарунки або речі купити забули, а нових доходів не передбачається до наступного місяця. Як же не попастися на різноманітні святкові хитрощі і з розумом витратити гроші напередодні свят, розповідає ресурс The Symbol.

Не ведіться на знижки

Зазвичай у передсвяткові дні магазини і торгові центри ваблять знижками, акціями та подарунками. З одного боку, коли товар дешевший, ніж зазвичай, — це добре. Але підступність знижок у тому, що, купивши одну річ, одразу ж хочеться прихопити щось іще, адже "по акції ж!". Однак краще не реагувати на такі заклики, щоб не витратити більше запланованого. Перш ніж ваша рука потягнеться за чимось іще, окрім того, що потрібно, подумайте: а чи так вам це необхідно? Скільки разів ви скористаєтеся покупкою? Куди і коли вдягнете десятий за рахунком светр чи сукню? Підходьте до покупок без зайвих емоцій і не піддавайтеся передноворічній шопінговій ейфорії.

Знижки — річ дуже підступна, особливо перед святами Фото: gpointstudio/freepik

Ніяких новорічних колекцій і символіки

Новорічні колекції — ще один бич вашого гаманця. Перед святами кожен бренд обов'язково пропонує товари на святкову тематику, чи то посуд з ялинками та кульками, чи то одяг із символами року, що настає, та інший новорічний асортимент. Як правило — це дуже короткочасний товар, який буде неактуальний вже з настанням нового року. Однак магазини користуються вашим настроєм, намагаючись "розкрутити" вас на непотрібні покупки, щоб було "як у всіх". Ну самі подумайте: якщо сукню в паєтках ви ще зможете вдягнути на вечірку або на весілля, то светр із новорічними оленями в прохолодний літній вечір явно буде недоречним.

Не варто витрачати гроші на речі, які перестануть бути актуальними відразу після свят Фото: gpointstudio/freepik

Аналіз, аналіз і ще раз аналіз

Універсальний спосіб оцінити розумність покупки — метод cost per wear, або ціни за один вихід. Щоб її розрахувати, потрібно розділити вартість речі на кількість виходів у ній. Відповідно, що більше виходів, то нижча ціна за кожен. Тож, перш ніж купити щось, розумно було б хоча б приблизно прикинути, як часто ви будете це носити. І навряд чи чергова сукня в паєтках стане річчю, яку дістають із шафи частіше ніж двічі-тричі на рік. Тож вигідною покупкою вона не стане, навіть якщо коштує не дуже дорого.

Перш ніж купувати річ, подумайте, куди і скільки разів ви її одягнете після свят Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, які подарунки вибрати рідним і близьким на Різдво.