21 грудня 2023 року: святителя Петра — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також підглядати та підслуховувати.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра, який з'явився на світ у другій половині XIII століття. У 12 років він вступив до монастиря, де вивчав іконописання та Святе Письмо. Одна з ікон Петра є чудотворною — "Петрівська". Помер святитель 21 грудня 1326 року.

Що не можна робити 21 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

підглядати і підслуховувати;

піднімати щось із землі.

Народні повір'я та прикмети:

у лісі добре чути відлуння — чекайте сильних морозів;

червоний світанок — буде заметіль;

морозна погода, але снігу мало — влітку буде мало опадів;

яка погода сьогодні, таким буде і вересень;

багато снігу на землі — рік буде врожайним.

День ангела святкують:

Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокопій, Сергій, Уляна, Фемістоклей, Феофан, Філарет

Народилися в цей день:

1967 рік — Міхеїл Саакашвілі, грузинський і український політик, президент Грузії в 2004-2007 і 2008-2013 рр;

1977 рік — Емманюель Макрон, французький політик, 25-й президент Франції (з 2017).

А також у цей день:

1846 рік — шотландський хірург Роберт Лістон вперше в Європі застосовує анестезію під час хірургічної операції;

1898 рік — П'єр і Марія Кюрі відкривають радій;

1913 рік — у нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн;

1937 рік — у Голлівуді проходить прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка і сім гномів".