Леся Нікітюк в спокусливій сукні показала свою першу ялинку в новій квартирі

Леся Нікітюк показала цікаву ідею для дизайну новорічної ялинки та прорекламувала український бренд одягу.

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36-річна телеведуча Леся Нікітюк, відома участю в шоу "Хто зверху?" у відвертій сукні показала, як прикрасила новорічну ялинку у своїй новій квартирі. Фото білявка опублікувала в своєму інстаграмі.

На фото Леся позує у короткому сарафані в чорно-білу клітинку на тоненьких бретелях. Сукня має відверте декольте та корсетну затяжку на талії. Доповнила образ Нікітюк чорними капронової колготками. Також підчеркнула свою красу телеведуча прикрасами на шиї у формі хрестика, довгими сережками на вухах та годинником у формі змії на руці.

Для образу зірка телеекранів зробила стильну укладку з легкими локонами, волосся зі скронь трішки зібравши на потилиці та перевʼязавши їх чорною стрічкою.

Відомо, що сукня, яку одягнула Нікітюк від українського бренду.

Крім стильного образу, Нікітюк також похизувалася своєю першою новорічною ялинкою в новій квартирі.

Для різдвяних свят зірка телеекранів обрала живу ялинку, яку прикрасила гірляндами та червоними трояндами.

Звісно, ні образ Лесі, ні її першу ялинку не могли оминути шанувальники, які засипали її коментарями.

Дехто припустив, що Леся Нікітюк стане новою героїнею шоу "Холостячка" і таким чином телеведуча натякає на свою участь.

"Розпочалися зйомки Холостячки? Троянди буде Леся роздавати".

Інші ж звісно підчеркнути красу ведучої: "Леся, ти в любому образі шикарна.,Я тебе дуже люблю", "Цариця, красуня, богиня, справжня зірка", "Чудове фото! Як кльово, що в нашій країні є такі талановиті та відкриті серцем люди!"

Нагадаємо, на початку листопа Леся Нікітюк повідомила про смерть близької людини.