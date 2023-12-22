Ілля Парфенюк та блогерка Сімба незабаром стануть батьками

Ілля Парфенюк зізнався, що вже готовий до дитини, тому звістка про вагітність Сімби стала для нього радістю.

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22-річний Ілля Парфенюк відомий треком "Провела екскурсію" повідомив, що його дівчина, блогерка Сімбочка вагітна первістком. Про це співак розповів в інтервʼю Слави Дьоміна.

Як зʼясувалося, дівчина вже на 7 місяці вагітності і вже незабаром стане мамою. На кого чекає зіркова пара поки не відомо.

Ілля зізнався, що про вагітність обраниці дізнався вже після освідчення і пропозиції руки та серця, яку він зробив в липні цього року.

Зранку Сімба прокинулася і сказала, що відчуває щось не те і відправила Іллю по тест на вагітність. Пара була разом у той момент, коли на тесті зʼявилося дві смужки.

Як зізналася блогерка, вона була щаслива дізнатися про вагітність, адже давно мріяла про дитину. А також зізналася, що вже мала досвід вагітності, яка закінчилася невдало.

У 19 років дівчина завагітніла, однак вже на 7 тижні плід завмер і у неї стався викидень.

"Я мріяла про дитину ще з 17 років. Я працюю з 14 років, себе поставила на ноги вже десь у 17. Я себе повністю сама забезпечувала. Після школи я жила окремо, хотя папа був проти, не хотів мене відпускати з дому. Але я кажу, хочу, буду. І я дуже хотіла в житті бути молодою мамою. Щоб не було ССРівських закалок. Я хочу бути на одній хвилі з дитиною. І так сталося, що я завагітніла, тобто мені вже зробили пропозицію. І я була дуже сильно стурбована. Одна справа, коли ти про це думаєш, мрієш, а друга справа, коли ти бачиш дві полоски. Я була дуже сильно стурбованою, наляпала всякої фігні своєму чоловіку-хлопцю. Це моя друга вагітність. Так сталося, що на 7 тижні, мені виповнилося 19 років, я була вагітна. Так сталося, що розвиток зупиниася. Викидень. Це нормальне явище при першій вагітності", — розповіла Сімба.

0:58:57 - "я буду батьою"

Сімба розповіла, що, як пояснили їй лікарі — гінеколог та психолог, це нормальне явище, коли перша вагітність жінки закінчується невдало.

Зараз же у блогерки немає хвилювання. На щастя, вагітність розвивається добре і вже незабаром малюк зʼявиться на світ. Одна про стать дитини зіркова пара нічого не розповіла. Також нічого не відомо і про можливе імʼя дитини.

У розмові зі Славою Дьоміним, Ілля розповів, що вже готовий до сімʼї та дітей.

"Хочу я сімʼю. Хоч у мене робота більш повʼязана з тим, що у мене більше тусовки. Життя-тусовка. Починає вже потрохи надоїдати, бо коли ти про це думаєш і уявляєш, це все трохи по другому. Така робота сурка. Хай кращі умови життя і все таке, але ти просинаєшся зранку і вже кудись біжиш. І тобі хочеться тепла сімейного, щоб приїхати додому і борщ пах, щоб зустріла мені жінка моя любима з посмішкою. Я от не до кінця розумію "штамп в паспорті", це для мене оці салдеповські загони. Можна і в громадянському шлюбі жити і кайфувати, я взагалі не привʼязуюсь ні до чого", — заявив Парфенюк.

Він також наголосив, що мріє про круте весілля і готовий витратити на нього чималі гроші. Перш за все він хоче зробити емоції для своєї дівчини.

"Я хочу круту свадьбу. Але я хочу, щоб у мене ще залишились гроші, щоб кудись поїхати. І хочеться, щоб мала кайфонула, дівчинка ж. Хочеться, щоб вона прожила цей день, всі гуляли і тусувались",- додав співак.

Він також трішки привідкрив завісу, коли парочка планує весілля. Ілля відзначив, що поки вони не визначилися з датою, однак точно знають, що це буде влітку.

Оскільки в країні йде війна, вони не хочуть влаштовувати гучні гуляння.

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