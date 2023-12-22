Розкрито хитрий трюк Кейт Міддлтон, аби її не помічали на публіці

До персони дружини принца Вільяма у громадськості підвищений інтерес, проте часом вона хоче усамітнитися.

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Джерело розповіло, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон використовує особливий трюк, щоб її не помітити на публіці, коли вона хоче піти сама на приватну прогулянку. Про це пише The Daily Record.

Трюк королівської персони розкрила колишня редакторка Vanity Fair Тіна Браун у своїй останній книзі The Palace Papers.

Виявилось, що дружина принца Вільяма встановлювала будильник на ранній ранок, коли вона могла вийти з королівських покоїв, аби трохи провести час на публіці, щоб її при цьому не помітили.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Вихід у такий ранній час також означав, що багатодітна мама уникала фотографів і репортерів, на додаток до звичайних громадян, які могли її впізнати. Браун пояснила, що коли за нею немає нікого, принцеса може "жити своє життя".

Більшість часу ця стратегія працювала, але іноді її ловили.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Коли Вільям і Кейт одружилися у 2011 році, принцеса подбала про те, щоб знайти способи реалізувати свої інтереси і зберегти свою індивідуальність, попри свої королівські обов'язки. Проте сам майбутній король Великобританії допоміг парі знайти приватне життя, коли вони тільки почали зустрічатися.

Це було, коли вони разом навчалися в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії. Кажуть, що подружжя пробиралося одне до одного в таємний будинок у королівському маєтку Балморал, який є для них священним місцем і де вони проводили разом кілька днів на початку своїх стосунків, перебуваючи подалі від громадськості.

Нагадаємо, яким чином мама Кейт Міддлтон причетна до знайомства доньки з принцом Вільямом.

Також Фокус писав про рідкісне дитяче фото Кейт Міддлтон.