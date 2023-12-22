Даша Кацуріна зізналася, чи жалкує про повернення в Україну

Даша Кацуріна після повернення в Україну одразу почала жити разом з Володимиром Дантесом.

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Даша Кацуріна розповіла про 2,5 місяці життя в Україні після повернення та зізналася, що це було найправильнішим її рішенням. Про це вона написала у себе на сторінці в інстаграм.

Зокрема, Кацуріна почала з того, що за 2023 рік їй довелося ухвалити чимало важливих рішень, однак одним із найкращих і найправильніших було рішення повністю повернутися з дітьми до України.

Даша Кацуріна наголосила, що саме це рішення було найприємнішим і найщасливішим за весь рік.

Обраниця Володимира Дантеса уточнила, що вже 2 місяці і 2 тижні вони з дітьми живуть тільки у столиці.

Варто зазначити, що цей час Даша живе разом з Володимиром Дантесом. Родина зняла спільне житло і тепер живе разом з дітьми в будинку.

На світлинах, якими Даша ілюструвала допис вона показала, яким був побут їхньої родини за ці 2,5 місяці. На фото є діти Даші — Олександр і Іван, а також Володимир Дантес.

Крім цього, Кацуріна опублікувала фото листа доньки Олександри до Святого Миколая, в якому дівчинка вибачається перед ним за те, що вона сказала, що їй не сподобались іграшки.

Нагадаємо, Даша Кацуріна показала, як провела зимові вихідні з Дантесом і дітьми.