Що не можна робити перед Новим роком Зеленого Дракона: п'ять рекомендацій

Покровителем 2024 року за східною астрологією буде Зелений Дерев'яний Дракон. Також майбутній рік буде високосним, саме тому важливо бути обережнішим — існує низка заборон, що не можна робити перед Новим роком.

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Уникайте конфліктів і сварок

Рік дракона вважається потужним і енергійним, тому негативні емоції та конфлікти перед Новим роком можуть призвести до нещастя. Намагайтеся уникати суперечок і сварок, намагайтеся підтримувати мирні стосунки.

Не беріть у борг

Існує повір'я, що позики перед Новим роком можуть призвести до того, що весь наступний рік доведеться працювати, щоб повернути борги. Тому намагайтеся уникати великих фінансових зобов'язань перед цим святом.

Не прибирайте в будинку в день Нового року

У деяких культурах вважається невдалим чистити оселю в останній день року — 31 грудня. Це може символізувати винесення хороших енергій або навіть забирати удачу. Краще провести прибирання заздалегідь.

Уникайте гострої їжі в останній день року

Існує повір'я, що гостра їжа може привернути негативні енергії. Тому багато хто рекомендує уникати гострої, кислої або занадто солоної їжі напередодні свята.

Не носіть білий одяг

Дракон не любитель світлих відтінків, а особливо — білого кольору. Краще уникати білосніжного вбрання як в останні дні року, так і в новорічну ніч.

Також Фокус писав про символи удачі в рік Дракона.