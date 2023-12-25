Стиль життя
7 цікавих фактів про Різдво, які ви могли не знати
Наталія Гулій
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З Різдвом пов'язано безліч традицій, звичаїв і дивовижних фактів, про які ви могли не знати раніше.
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7 фактів про свято Різдва Христового
- У 200 році Різдво святкували не 25 грудня, а 26 травня. Потім ця дата 320 року перенеслася на 25 грудня, оскільки цей день прийнято було вважати днем народження сонця (зимове сонцестояння).
- Ялинкові кульки символізують райські яблука. У давнину саме ці фрукти використовували для прикраси. Однак гілки не витримували такої ваги, тому в XVI столітті склодуви в Німеччині придумали використовувати порожні скляні кульки.
- Найвідомішою різдвяною піснею у світі є "Тиха ніч" ("Silent Night"), написана 24 грудня 1818 року австрійським священником Йозефом Мором.
- Також світовим хітом є композиція "Carol of Bells" — український "Щедрик", написаний композитором Миколою Леонтовичем.
- Мудреці зі Сходу принесли немовляті Ісусу Христу три дари (золото, ладан і смирну). У кожного з них свій символ. Золото означає, що Христос має стати Царем, ладан є символом його визнання як першого з усіх священиків, а смирна символізує майбутню мученицьку смерть на хресті.
- Є повір'я, що напередодні святкування Різдва прокидаються всі духи. На європейських столах можна часто побачити на столі просту кашу. Вона призначена для духів і ставиться на всю ніч.
- Систему в обчисленні від народження Ісуса Христа (від Різдва Христового) запропонував римський абат Діонісій Малий у VI столітті.
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