Хореографи Євген Кот та Наталія Татарінцева вперше стануть батьками

Подружжя повідомило про майбутнє поповнення на Різдво.

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Одна із найкрасивіших пар українського шоубізнесу: хореографи Женя Кот і Наталія Татарінцева повідомили, що чекають на первістка. Подружжя оприлюднило звістку про майбутнє поповнення на Різдво. Пара розповіла радісну новину у Instagram.

Кот та Татарінцева повідомили радісну новину оригінальним способом: вони вдвох знялися у відео, де під народну колискову у лляних сорочках "зрощують" кохання, засипаючи у глечик землю, зерно та поливаючи зернятко водою.

Євген Кот та Наталія Татарінцева

"Сьогодні в день Різдва ми ділимося з вами нашою заповітною новиною і щиро дякуємо всім, хто бажав нам здійснення найголовнішої мрії для нашої родини! Ми чекаємо на тебе, наше диво", – підписала зворушливе відео Наталія.

Євген також опублікував відео та знімок разом із дружиною, написавши: "Тепер ми не вдвох, а втрьох".

Зараз Наталія вже на другому триместрі. Вона написала, що рада розкрити приємну таємницю підписникам і відтепер буде публікувати багато фото, очікуючи на поповнення.

Євген Кот та Наталія Татарінцева

Нагадаємо, раніше Кот пояснив, чому не захищає Україну на фронті.

Він зазначив, що в нього проблеми із здоров'ям. Кот розповів, що в нього багато травм, через які він є обмежено придатним для служби в армії.

Євген Кот раніше в інтерв'ю зазначив, що не ховається від мобілізації.

"Можливо, мені б надіслали повістку і я пішов (служити — ред.), я не відмовляюся від захисту нашої країни. Наразі я викладач в Університеті культури і начебто викладачам не надсилають… Начебто під бронею. Я не розбираюся. Я не ховаюся. Усі знають, де я живу", — зазначив хореограф і переможець конкурсу "Танці з зірками".