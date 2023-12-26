Дочка Кім Кардаш'ян отримала в подарунок дизайнерську сумочку із зображенням матері, що плаче

Світська левиця заявила, що вкраде сумочку у Норт.

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10-річна Норт Вест, донька Кім Кардаш'ян і Каньє Веста, з пелюшок росте в розкошах і має доступ до всього, чого тільки забажає. Тож не дивно, що дівчинка вже дуже непогано знається на брендах і задає тренди. Модні хедлайнери, бажаючи зайвий раз нагадати про себе, дарують їй подарунки, про які інколи із задоволенням розповідає і сама Кім. З огляду на те, що на останню в соцмережі підписано сотні мільйонів людей, кращої реклами не побажаєш.

Зовсім нещодавно Норт отримала в подарунок зроблену на замовлення сумку від Alexander Wang із зображенням обличчя мами Кім Кардаш'ян, що плаче. Вона зроблена з кришталевої сітки, на якій зображено обличчя Кім, що стало мемом. Знімком аксесуара у себе в сторісподілилася Кім.

"Боже мій, ця сумка для Норт! Я вкраду це", — написала під знімком мати чотирьох дітей.

Сумка виготовлена з кришталевої сітки Фото: Instagram/kimkardashian

Вираз обличчя світської левиці став мемом після того, як 2012 року в ефірі сімейного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" показали, як Кім переживає через свій тоді невдалий 72-денний шлюб із Крісом Гамфрісом.

Вираз обличчя Кім Кардаш'ян, що став мемом Фото: Скриншот

Хоча нова сумочка 10-річної дівчинки створена за індивідуальним замовленням, сумочка "Спадкоємиця" від Alexander Wang за 695 доларів доступна для покупки всім.

Раніше Ван дарував Норт індивідуальні вироби, зокрема зроблену на замовлення шкіряну сукню.

Раніше Фокус писав, що дочка Кім Кардаш'ян дебютувала на одній сцені з батьком.