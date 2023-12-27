27 грудня 2023 року: мученика Стефана — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна відмовлятися від частувань, користуватися ножами, викидати крихти зі столу і лаятися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола із сімдесяти, первомученика Стефана, якого засудили до страти за християнську проповідь у Єрусалимі приблизно в 33-36 рр. Згідно з Біблією він творив чудеса і переконливо проповідував віру в Христа.

Що не можна робити 27 грудня:

відмовлятися від частувань;

використовувати ножі, тому наші предки цього дня хліб ламали, а не різали;

викидати крихти, які зібрали зі столу, бо весь рік проведеш у боргах;

ткати і шити.

Народні прикмети та повір'я:

якщо на деревах іній, то рік буде врожайним;

сильний снігопад — вродяться ягоди та гриби;

якщо коні на землю лягають, чекайте тепла, а якщо поводяться неспокійно — буде сніг;

якщо сонячний і морозний день, то рік буде врожайним.

День ангела святкують:

Антоніна, Степан, Тихон, Федір.

Народилися в цей день:

1948 рік — Жерар Депардьє, французький актор театру, кіно і телебачення, лауреат премій "Золотий глобус", "Сезар" тощо;

1974 рік — Альона Вінницька (наст. ім'я Ольга Вінницька), українська співачка, авторка пісень, колишня солістка поп-групи "ВІА Гра";

1995 рік — Тімоті Шаламе, американський актор.

Також цього дня:

1648 рік — тріумфальний в'їзд гетьмана Війська Запорозького Богдана Хмельницького до Києва через Золоті ворота;

1945 рік — у Нью-Йорку представники 28 країн підписують угоду про створення Міжнародного валютного фонду;

1994 рік — запускають в експлуатацію київську станцію метро "Позняки";

1997 рік — вводять в експлуатацію станцію метро "Печерська".