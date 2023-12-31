Як не розлютити Дракона: головні правила напередодні Нового року 2024

Покровителем 2024 року за східною астрологією буде Зелений Дерев'яний Дракон, якого не так просто задобрити. Напередодні Нового року краще уникати сварок у домі та білого кольору.

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Астрологиня Марія Піон розповіла, яких правил варто дотримуватися перед Новим 2024 роком, покровителем якого буде Зелений Дракон.

Яких правил дотримуватися напередодні Нового року, щоб не розлютити Дракона?

Не розмовляйте про погане

Віриться, що негативні розмови та думки в новорічну ніч можуть привернути біду. Уникайте обговорення проблем, конфліктів і неприємних подій. Дракон, як символ удачі, віддає перевагу позитивному і радісному спілкуванню.

Уникайте конфліктів і сварок у домі

Рік Дракона вважається потужним і енергійним, тому негативні емоції та конфлікти перед Новим роком можуть призвести до нещастя. Намагайтеся уникати суперечок і сварок, намагайтеся підтримувати мирні стосунки.

Не беріть у борг

Існує повір'я, що позики перед Новим роком можуть призвести до того, що весь наступний рік доведеться працювати, щоб повернути борги. Тому намагайтеся уникати великих фінансових зобов'язань перед цим святом.

Уникайте гострої їжі в останній день року

Існує повір'я, що гостра їжа може привернути негативні енергії. Тому багато хто рекомендує уникати гострої, кислої або занадто солоної їжі напередодні свята.

Не носіть білий одяг

Дракон не любитель світлих відтінків, а особливо — білого кольору. Краще уникати білосніжного вбрання як в останні дні року, так і в новорічну ніч.

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