Простий спосіб, як в домашніх умовах підстригти стильну гривку

Зима — період мінливого настрою. Тому часто зʼявляється бажання змін. Частіше за все ці зміни починаються з зовнішності, а далі з приходом енергії розширюються більш глобально. Якщо чоловікам достатньо збрити бороду і вони одразу на декілька років виглядають молодшими, то жінки завжди шукають інші методи — пофарбувати чи підстригти волосся.

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І якщо деякі готові до кардинальних змін, то інші готові почати, наприклад, обрізавши гривку, яка вже через декілька місяців відросте. Зміни не кардинальні, однак емоційно, здавалося б така проста річ, здатна додати енергії та підняти самооцінку. Звісно, більшість жінок, не з великими бажанням ідуть до перукаря, адже для цього треба знайти свою людину і час. Тому зробити гривку пробують самостійно. Однак, не всі знають, як це зробити правильно. Видання Beauty HUB пояснило, як в домашніх умовах самостійно можна зробити гарний чубчик.

Крок 1

Перш за все, з відповідальністю віднесіться до інструментів, які допоможуть виконати стрижку. Для цього обовʼязково знадобиться місце з гарним освітленням, велике дзеркало, гребінець і гострі ножиці. Особливо важливо, мати гарні ножиці, це значно полегшить вам задачу.

Крок 2

Перед тим, як зробити нову зачіску, обовʼязково визначіть, якою довжиною ви хочете гривку. Важливо це розуміти, щоб потім не розчаруватися від отриманого результату.

Крок 3

Вологе волосся. Краще за все перед стрижкою помийте голову і злегка підсушіть феном. Тоді волосся буде більш слухняним. Однак, памʼятайте, волосся не повинно бути мокрим.

Фото: The Hair Bros

Крок 4

Розділіть волосся — залиште ту частину, яку ви плануєте підстригти, а решту завʼяжіть резинкою, або заколіть.

Крок 5

Почніть стрижку. Якщо ви хочете мати рівний чубчик, тоді варто поетапно почати зі зручного вам боку і поступово рухатися вздовж лінії ваших брів. Якщо ж ви плануєте рвану гривку, тоді скрутіть поперед себе волосся, яке плануєте обрізати і рівно відріжте на тій довжині, на якій плануєте, щоб була гривку.

Крок 6

Висушіть та вкладіть гривку і переконайтеся, що ви задоволені результатом.

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