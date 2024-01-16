Королівська сім'я Албанії оголосила про розлучення після 8 років шлюбу

Що саме стало причиною розлучення пари, жодна зі сторін не уточнила. Колишнє подружжя вирішило зберегти добрі стосунки заради своєї доньки, трирічної принцеси Джеральдіни.

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41-річний наслідний принц Албанії Лека II і 40-річна наслідна принцеса Елія розлучаються після восьми років шлюбу, повідомляє Hello. Від розриву пару не врятувала навіть трирічна дочка, принцеса Джеральдіна.

У соціальних мережах принц Лека, глава албанської королівської сім'ї, повідомив, що рішення подружжя розлучитися було взаємним. Їхнім головним пріоритетом після розриву залишиться дочка.

"Цією заявою я офіційно повідомляю вам, що наслідний принц Лека та Елія Захарія погодилися розірвати свій шлюб. Оскільки шлюб втратив свою функцію, вони побачили спосіб вирішити його за обопільною згодою, розпочавши необхідні юридичні процедури. Попри довіру до інституту сім'ї, принц Лека II вважає, що цінності взаємної поваги та розуміння ляжуть в основу стосунків у їхній безперервності, мотивом яких будуть виховання й освіта принцеси Джеральдіни! Духовне та фізичне благополуччя дівчинки, принцеси Джеральдіни, залишиться в центрі їхньої уваги, присвяченої забезпеченню щасливого та безпечного життя Джеральдіни. Принц Лека II не робитиме подальших заяв або коментарів і не вимагатиме дотримання права на недоторканність приватного життя з цього питання", — свідчить публікація.

Про розлучення принц Лека повідомив у соцмережі Фото: princleka/instagram

Натомість принцеса Елія, колишня акторка і співачка, у соціальних мережах подякувала своїм підписникам за їхню "доброту" в "ці важкі місяці". У повідомленні, яке згодом було видалено, говорилося:

"Друзі та доброзичливці, я маю повідомити вам, що сьогодні ми розпочали юридичні процедури щодо врегулювання шлюбу, оскільки ми спільно вирішили домагатися розлучення. Це зовсім не та реальність, яка мене тішить, оскільки я вірю в сімейні цінності як найдорожче! Я б ніколи не обрала, щоб моя донька росла з окремими батьками, але іноді розлука — єдиний вихід. Найголовніше, щоб моє малятко пережило цей момент якомога легше. Дякую всім, хто написав мені та надав мені сміливості! Незважаючи на ці важкі місяці, які я пережила, ваша доброта надала мені сил. Бажаю вам здоров'я і щастя у ваших сім'ях".

Принц Лека II з дочкою, принцесою Джеральдіною

Принц Лека і принцеса Елія одружилися 2016 року на другому королівському весіллі в Албанії.

Принц одружився з колишньою співачкою Елією Захарією Фото: Getty

Чотири роки потому у них народилася перша і єдина дитина, дівчинка на ім'я Джеральдінв. Її назвали на честь бабусі принца, королеви Джеральдіни, яка померла рівно за 18 років до народження юної принцеси.

Лека II Зогу (повне ім'я — Лека Анвар Зог Реза Бодуен Мсізіве Зогу) — титулярний король Албанії з 30 листопада 2011 року. Він — єдиний син наслідного принца Албанії Лека Зогу (1939-2011) і Сьюзан Каллен-Вард (1941-2004). Принц Лека Албанський — чиновник МВС Албанії, а в минулому працював у МЗС Албанії та адміністрації президента Албанії.

Після смерті Леки I Зогу албанські монархісти вважають його сина королем Лекою II. 30 листопада 2011 року він змінив свого батька як главу дому Зогу, ставши титулярним королем Албанії, главою Ордена Вірності та Ордена Скандербега.

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