Алек Болдвін вчетверте виставив на продаж свій маєток і показав його на відео

Болдвін купив будинок у фермерському стилі в 1990-их. За цей час він вніс деякі зміни в нерухомість, добудувавши і розширивши її.

Related video

65-річний американський актор Алек Болдвін знову виставив на продаж свій маєток у фермерському стилі в Гемптоні. Аби зацікавити покупців і таки продати будинок із четвертого разу, знаменитість особисто знявся в ролику, де показує нерухомість та улюблені куточки.

У вересні минулого року будинок продавався за $22,5 млн, проте потім Алек зняв його з продажу. Тепер він знизив ціну до $18,995 млн і доручив продаж агентству Saunders & Associates.

У двохвилинному ролику Болдвін прогулюється пляжем і територією біля маєтку, розповідаючи трохи про цей будинок, розташований у районі Амагансетт в Іст-Гемптоні, і про свою особисту історію в цьому районі.

Будинок із сімома спальнями і дев'ятьма ванними кімнатами, побудований 1740 року, має криті веранди площею 120 квадратних метрів і два балкони з видом на п'ять акрів сільськогосподарського заповідника.

Він також може похвалитися басейном, спа-салоном, обгородженим городом і вітальнею зоною на відкритому повітрі з каміном з натурального каменю.

Алек каже, що у нього вже 45 років є будинок на Лонг-Айленді. Він розповідає про місця, де знімав і купував будинки в цьому районі, перш ніж оселитися в Амагансетті в середині 1990-х років.

Болдвін перерахував деякі зміни, які він і його дружина Гіларія Болдвін внесли в будинок за десятиліття, включно з прибудовами як до східного, так і до західного боків у 1996 і 2014 роках відповідно.

"Я закохався в це місце з того моменту, як приїхав сюди", — запевняє актор, говорячи про ділянку площею 10 акрів. Він додав, що більшої ділянки землі купити тут уже неможливо.

Болдвін уперше виставив нерухомість на продаж у листопаді 2022 року за $29 млн. Приблизно за три місяці, у січні 2023 року, він повторно розмістив акції, знизивши ціну на $4 млн. Зараз ціну будинку знижено на $10 млн порівняно з початковою.

Раніше Фокус писав, що Алек Болдвін вперше вийшов у світ після зняття звинувачень у вбивстві.