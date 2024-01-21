"Серенада морів" завдовжки дев'ять місяців: пасажирка розповіла про унікальний круїз

Royal Caribbean Ultimate World Cruise — це 274-денна подорож. Під час якої пасажири відвідають понад 60 країн.

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Перебувати на борту круїзного лайнера із сотнями незнайомців упродовж дев'яти місяців було б жахіттям для деяких людей, однак для інших це мрія, що збулася. Royal Caribbean Ultimate World Cruise триває 274 дні. За цей час пасажири відвідають понад 60 країн і побачать 11 чудес світу. Багато хто вже документує свій унікальний досвід, за який вони заплатили від 50 000 до 100 тисяч доларів, пише Daily Mail.

Відео пасажирів, які документують свої поїздки, стали вірусними в соціальних мережах, а підписники були заінтриговані їхніми пригодами.

Одна з пасажирок лайнера, яка пише під ніком @little_rat_brain, але вважає за краще зберегти своє справжнє ім'я в таємниці, часто пише про свій дивовижний досвід.

Корабель під назвою "Серенада морів" вирушив із Маямі, штат Флорида, 10 грудня 2023 року і повернеться 10 вересня 2024 року.

Маршрут дев'ятимісячного круїзу

"Подорожі завжди були частиною мого життя, тому було дуже легко зважитися на цей конкретний круїз. Одна з цілей моєї родини — відвідати всі п'ятдесят штатів і сім континентів, і цей круїз досягне цієї мети, коли ми пройдемо через протоку Дрейка. Поки що це був фантастичний час. Я насолоджуюся кожною хвилиною", — розповіла дівчина.

Вона зізналася, що спочатку турбувалася, чи вдасться їй завести друзів на борту лайнера, але зрештою їй це вдалося, головним чином тому, що "команда чудово вміє організовувати зустрічі для різних соціальних груп".

За її словами, людей похилого віку більше за інших, але є і сім'ї з дітьми, які ходять до школи, а багато пасажирів навіть навчаються в аспірантурі, перебуваючи на борту.

Сама пасажирка з шоу-бізнесу, тож у неї гнучкий графік і їй було простіше, ніж іншим, вирушити в дев'ятимісячну подорож.

Два найпопулярніші запитання, які ставлять їй підписники, стосуються їжі та прання.

"Меню змінюється щодня, і на шведському столі завжди дуже багато різних страв. Я вражена логістикою, яка необхідна, щоб нагодувати всіх на борту і забезпечити, щоб мінімальна кількість їжі викидалася даремно. Індійська кухня незмінно чудова, а десерти завжди мене дивують", — розповіла дівчина і зазначила, що прання організовано просто: можна самостійно прати свої речі в трьох пральнях, або відправляти їх у чистку через стюардів.

Її каюта — внутрішня, без виду на океан, але вона змогла організувати обстановку на свій смак.

Коли вона давала коментарі журналістам, лайнер якраз проходив через протоку Дрейка, яка славиться суворою погодою.

Маршрут дев'ятимісячного круїзу Фото: Royal Caribbean Cruises

Тож останні два дні корабель ішов крізь ураганний вітер, максимальна швидкість якого перевищувала 90 вузлів. Хвилі захльостували п'яту палубу, а бризки долітали до десятої.

Наразі пасажири відвідали 12 різних країн і залишилося ще 52 країни.

Круїз стартував з Маямі, США, потім лайнер вирушив на приватний острів Royal Caribbean на Багамах, а потім до Мексики, де пасажири відвідали перше чудо світу: Чичен-Іцу.

Після цього корабель попрямував у бік островів ABC: Аруба, Бонайре і Кюрасао. Потім була зупинка на Барбадосі, але з міркувань безпеки, пов'язаних із погодою, довелося пропустити Французьку Гвіану.

Також пасажири побували в Бразилії, Уругваї та Аргентині, де побачили друге чудо світу — водоспади Ігуасу. Але більша частина подорожі ще попереду.

Серед інших пунктів, лайнер "Серенда морів" зайде на Мис Горн у Чилі, відвідає Гонолулу на Гаваях, Великий Бар'єрний риф в Австралії, Гонконг, Окінаву, Хошимін у В'єтнамі, Грецію, Італію, Литву і Гренландію, а завершить свій круїз на Королівській військово-морській верфі на Бермудських островах.

Нагадаємо, також компанія Life at Sea збиралася організувати трирічний круїз. Але рейс скасували і багато пасажирів буквально залишилися біля розбитого корита, оскільки планували жити на борту і продали свої будинки.