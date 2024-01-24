Плутон у Водолії змінить життя кардинально: коли це трапиться і чого очікувати

Плутон увійшов у знак Водолія на цілих 20 років. Це може призвести до глибоких змін в особистому житті людини, а також вплинути на глобальні процеси у світі.

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Астрологиня Марина Скаді розповіла про перехід Плутона в знак Водолія на 20 років і про те, що це означає для нас.

Коли Плутон переходить у знак Водолія на цілих 20 років?

Перехід Плутона зі знака Козерога в знак Водолія стався 21 січня 2024 року. Він пробуде там до 1 вересня, після ненадовго повернеться в знак Козерога. А ось наприкінці листопада цього року він остаточно увійде у волелюбний знак Водолія на цілих 20 років. Це період, який може призвести до значних змін у світі, зокрема в галузі технологій і суспільства.

Що потрібно знати про Плутон у Водолії? ⠀

Водолій — знак інновацій і прогресу. Він символізує колективну свідомість, гуманізм і прагнення до рівності. Плутон як планета трансформації може посилити ці якості Водолія. Ось деякі конкретні приклади того, як Плутон у Водолії може вплинути на світ і людство — штучний інтелект може стати потужнішим і автономнішим, а квантові обчислення можуть призвести до створення нових технологій, які докорінно змінять наш світ.

На особистому рівні, Водолій пов'язаний з мріями, довгограючими планами і новими ідеями, що увірвалися в життя. Плутон у Водолії може призвести до глибоких змін в особистому житті людини. Ми можемо побачити такі зміни, як:

зміна світогляду і розширення кругозору;

поява нових ідей і цілей;

звільнення від обмежень.

Плутон робить людей більш вільними, руйнує застарілі догми і відкриває очі на нові можливості.

Як Плутон у Водолії вплине на глобальні зміни у світі?

Перехід Плутона пов'язаний зі змінами в державах і компаніях, зробивши системи більш вільними і неформальними. Плутон відомий як планета трансформації. Його вплив може призвести до глибоких змін у будь-яких системах. У контексті глобального переходу Плутона у Водолій, ми можемо побачити такі зміни, як:

зростання демократії та рівності;

децентралізація влади;

посилення соціальної справедливості.

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