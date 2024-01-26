Міні, асиметрія та класика: тренди весільних суконь на 2024 рік (фото, відео)

Щось вічне, щось приходить і йде з модою. Втім, варто спершу покладатися на своє бачення та бажання.

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Весілля — один з найважливіших етапів у житті людини. Навіть у народній творчості йому приділяли окрему увагу поруч з народженням та смертю. У цей день особливу роль виконує вбрання наречених. Фокус розповідає про весільну моду у 2024 році. Вона характеризується різноманітністю фасонів, силуетів, стилів та оздоблення суконь для наречених.

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Функціональні сукні-трансформери

Наразі все більше жінок віддають перевагу практичності та функціональності весільного вбрання. Тому стають популярними універсальні сукні-трансформери зі знімними елементами, які можна легко адаптувати під різні частини весілля протягом дня.

За допомогою такої однієї сукні ви можете створити кілька образів за день, фактично не змінюючи вбрання.

Трендова функціональна сукня-трансформер

Сукні з боковими вставками на талії

Бокові вставки на сукнях чудово підкреслюють талію та створюють ефект пісочного годинника. Елементи можуть бути виготовлені з прозорих чи напівпрозорих тканин, мережива, шнурівки. Вони допомагають акцентувати увагу на фігурі нареченої.

Сукня з боковими вставками на талії

Класичні сукні з простим кроєм

Однією з головних переваг суконь з класичними силуетами є їхня універсальність. Вони пасують до будь-якого стилю весільної церемонії.

Простий крій вбрання дозволяє нареченій додати різноманітні аксесуари та створити практично будь-яку зачіску, не "перенавантажуючи" образ.

Класична сукня з простим кроєм

Мінісукні

Мінісукні загалом залишаються у тренді на 2024 рік. Тому можна розглянути їх і для свого одного з найважливіших днів у житті. Мінісукня ідеально підходить для літнього чи весняного весілля, особливо якщо церемонія відбувається просто неба.

Мінісукня

Сукні з асиметрією

Сукні з асиметричними деталями та вирізами залишаються популярними серед наречених у 2024 році. Асиметрія створює враження легкості та грації в образі дівчини.

Сукня з асиметрією

Сукні зі спущеними рукавами

Спущені рукава на сукні додають образу легкості, романтичності та жіночності. Вони гармонійно поєднуються як з приталеним силуетом, так і з пишною спідницею.

Сукня зі спущеними рукавами

Білі костюми замість традиційної сукні

Останніми роками весільні костюми стали популярною альтернативою традиційним весільним сукням серед наречених. Замість класичної пишної сукні жінки обирають стильний світлий костюм.

Таке вбрання додає образу свіжості, сучасності та практичності.

Білий костюм

Сукні з вишивкою

Українські наречені часто вибирають сукні з вишивкою як символ національної гордості та звʼязку з предками. Вишите вбрання особливо популярне серед тих пар, хто планує весілля в етнічному стилі.

Наприклад, Андрій Однолко та його наречена Інна Василенко повінчалися в львівській церкві 19 січня 2024 року. Наречений родом з Кривого Рогу. Він до 24 лютого 2022 року працював помічником машиніста на місцевому підприємстві. Під Бахмутом Андрій Однолко втратив праву ногу, захищаючи Україну від російських окупантів. Після лікування перебував на реабілітації у Львові, де отримав протез.

Перш ніж стати на ноги, Андрій Однолко освідчився своїй коханій. Це було на її день народження. 19 січня у Львівському гарнізонному храмі святих Петра і Павла відбулася церемонія вінчання військовослужбовця та його коханої. Наречені обрали вбрання з вишивкою.

Андрій Однолко та Інна Василенко Фото: Getty Images

Що обирають зірки?

Одним з найстильніших весіль 2023 року стала церемонія американської моделі Софії Річі та продюсера Елліота Грейнджа.

Розкішна подія вимагала не менш чудового вбрання. І їх у доньки співака Лайонела Річі було три, і всі вони були від Chanel. До вівтаря Софія йшла у мереживній сукні з відкритою спиною. Її прикрашала вишивка із серцями, що символізують любов пари, їхні ініціали "S&E" та зашиту блакитну деталь у подолі, згідно з весільною традицією.

Весілля Софії Річі

Згодом вона перевдягнулася в мінісукню. Вбрання у стилі 1970-х – точна копія сукні з показу у 1993 році. Тоді його на подіумі демонструвала супермодель Клаудія Шиффер.

Софія Річі повторила образ Клаудії Шиффер на своєму весіллі

До речі, наразі зіркове подружжя очікує на народження первістка.

Софія Річі та Елліот Грейндж стануть батьками

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