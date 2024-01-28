У районі, де живуть Меган Маркл і принц Гаррі, з'явилися грабіжники: на що вони полюють

Злодії шукають сейфи, припускаючи, що там лежать гроші або матеріальні цінності. Вони також вишукують будинки, на території яких не видно господарів, і які виходять до відкритих просторів на кшталт поля для гольфу або до океану.

Related video

Особняки багатих і знаменитих хоч і здаються неприступними на перший погляд, все ж притягують любителів легкої наживи, як магніт. Не стали винятком будинки в престижному районі Монтесіто в Каліфорнії, де живуть принц Гаррі та Меган Маркл. Як повідомляє TMZ, у цьому районі сталася серія зломів у розкішних апартаментах сусідів знаменитого подружжя.

Так, на тижні організована банда злодіїв пограбувала маєток приблизно за п'ять хвилин від того місця, де живуть герцог і герцогиня Сассекські. За даними місцевої поліції, злочинці мали намір поцупити сейф, у якому були гроші та інші цінності, але незрозуміло, що саме було викрадено.

Представниця шерифа округу Санта-Барбара Рейчел Зік попередила мешканців району, пояснивши, що до поліції нещодавно надійшло кілька скарг про крадіжки зі зломом, "з помітною схожістю у плануванні будинків мешканців, часі їхнього вчинення та вилучених предметах".

Особняк принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто

Зік уточнила, що грабіжники завжди шукають сейфи, а також переглядають будинки, де нікого довго немає, і які виходять на відкриті простори, як-от поля для гольфу, а також до річки або океану. Зазвичай зломи відбувалися між 18:00 і 22:00.

Крім принца Гаррі та його сім'ї, в цьому районі живуть Кеті Перрі та Орландо Блум, Опра, Еллен, Роб Лоу та інші знаменитості.

На момент скоєння крадіжок Сассексів вдома не було. Вони вирушили на Ямайку, де відвідали прем'єру фільму про Боба Марлі.

Тим часом у Монтесіто місцева правозахисна група запропонувала населенню поради, як уберегти свій будинок від злому.

У Гаррі та Меган є команда охоронців, але не виключено, що після інцидентів вони можуть збільшити штат служби безпеки.

Раніше Фокус писав, у яких стосунках зараз принц Гаррі та Меган Маркл.