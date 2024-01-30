Кейт Міддлтон воззʼєдналася з дітьми вперше за два тижні
У січні 2024 дружині принца Вільяма зробили планову операцію. Троє дітей королівської персони не відвідували її в лікарні.
Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї возз’єдналися з Кейт Міддлтон після її повернення додому з лікарні. Про це пише GB News.
Принцеса Уельська, як повідомляється, рада возз’єднатися зі своїми дітьми, коли вона повернулася додому після планової операції на черевній порожнині.
Мама трьох дітей провела два тижні в Лондонській клініці після медичної процедури 16 січня 2024 року. Вона була виписана з лікарні в понеділок, 29 січня, і повернулася додому у Віндзор.
Принц Вільям відвідував свою дружину під час її перебування в лікарні.
10-річний принц Джордж, 8-річна принцеса Шарлотта та 5-річний принц Луї не відвідували лондонську клініку та не бачили матір особисто цього часу.
А в понеділок увечері Кейт Міддлтон знову зустрілася зі своїми дітьми.
В офіційній заяві Кенсінгтонський палац повідомив про стан здоров'я дружини майбутнього короля Великої Британії.
"Принцеса Уельська повернулася додому у Віндзор, щоб продовжити відновлення після операції", — зазначили представники Уельських, додавши, що подружжя дякує всі прихильникам з різних куточків світу та персоналу клініки, який піклувався про Кейт упродовж її відновлення після операції.
Очікується, що Кетрін Міддлтон не буде виконувати жодних королівських обов'язків до Великодня 2024, окрім співпраці зі своїми благодійними організаціями.
Нагадаємо, як часто принц Вільям відвідував Кейт Міддлтон у лікарні.
Також Фокус писав про причину, чому дітей принцеси Уельської не пускали до неї в палату.