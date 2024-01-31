90-річна Джоан Коллінз відвідала благодійний обід

Актриса з'явилася на обіді фонду короля Чарльза III у супроводі чоловіка, який молодший на 30 років. При цьому вона із задоволенням фотографувалася з гостями заходу.

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Американська акторка Джоан Коллінз відвідала обід Prince's Trust у готелі "Мейборн" у Беверлі-Гіллз, з'явившись там зі своїм п'ятим 59-річним чоловіком Персі Гібсоном, а на червоній доріжці із задоволенням позувала з 70-річним Пірсом Броснаном, пише Daily Mail.

Обід Prince's Trust x Dame Joan Collins DBE присвячений співпраці Джоан з благодійною організацією, заснованою нинішнім королем Чарльзом III в 1970-х роках.

Для заходу Джоан вибрала гладкий яскраво-рожевий жакет з елегантною сукнею з чорно-рожевим квітковим візерунком прямо з епохи "Династії", серіалу, який прославив актрису на десятиліття.

Свої риси обличчя Джоан підкреслила за допомогою елегантного макіяжу, включно з рожевою помадою, а образ завершила коштовностями, зокрема вишуканим намистом.

Пірс сидів поруч із Джоан під час обіду і перебував у прекрасному настрої. У список запрошених знаменитостей входили Ніколас Голт, Вікторія Гор, Марго МакКінні, Джеремі Грін, Стівен Фрай, мати Періс Гілтон Кеті Гілтон зі своїм гарячим сином Берроном Гілтоном II.

Джоан Коллінз отримала звання дами 2015 року від тоді ще принца Уельського Чарльза.

Наразі акторка зайнята просуванням своєї 19-ї та останньої книжки "За підплічниками: казки, які я розповідаю своїм друзям".

За її словами, це не мемуари. Книжка сповнена кумедних історій та анекдотів, що сходять до початку її кар'єри в останні роки Старого Голлівуду. У ній присутні такі імена як Марлон Брандо, Мерилін Монро, Френк Сінатра і Джин Келлі.

Раніше Фокус писав, що Джоан Коллінз розповіла про секрети краси.