Блогерка розповіла, чому пере светри тільки раз на рік (відео)

Дівчина рекомендує інвестувати гроші в якісні вовняні речі. За її словами, вовна відштовхує бруд і запахи, що дає змогу рідко її прати.

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Блогерка-екоактивістка Сідні із Суррея у своєму TikTok активно ділиться порадами, як легко та просто випрати одяг із мінімумом води, очистити його від плям чи попрасувати без праски. Таким чином вона пропагує усвідомлене споживання та економію природних ресурсів. В одному з недавніх відео дівчина розповіла, що пере свої вовняні речі лише раз на рік, а плями з джинсів видаляє без спеціальних засобів і пральної машини.

Сідні продемонструвала користувачам покроковий процес ручного прання вовняного светра в кухонній раковині, який, як вона стверджує, раніше одягала за зиму від 20 до 30 разів. За два роки вона пере його вдруге.

Підписавши кадри словами "Я перу одяг раз на рік", Сідні отримала сотні коментарів від глядачів, які були як натхненні, так і скептично налаштовані щодо її методів.

Наповнивши кухонну раковину водою і додавши туди мийний засіб, героїня відео пояснила причину свого рішення прати одяг тільки зрідка.

"Так, я перу вовняні речі тільки раз на рік. Деякі люди подумають, що це абсолютно бридко, що ви перете свій одяг так часто, особливо якщо ви його так часто носите. Але вовна — таке дивовижне волокно і має безліч якостей, які дають мені змогу це робити", — каже вона.

За її словами, вовна має природні протигрибкові та антимікробні властивості, а структура матеріалу відводить піт і тепло від шкіри. Це, своєю чергою, запобігає появі неприємних запахів. Крім того, стверджує блогерка, вовна стійка до плям, а це означає, що предмети, виготовлені з цього матеріалу, з меншою вірогідністю накопичуватимуть бруд.

Сідні радить глядачам купувати якісні вовняні речі.

Глядачі висловилися неоднозначно на побачене:

"Я майже ніколи не перу вовняні шкарпетки. Я просто провітрюю їх і чергую пари. Жодного запаху і жодних пухирів!", "Це саме те, що я всім кажу + ви можете носити спідню білизну з бавовни/льону, яку можна прати частіше, якщо ви більше пітнієте", "Я перу одяг після того, як одягну його", "Я навіть не можу уявити цей запах", "Це схоже на те, коли хтось, у кого є собаки, говорить, що в їхньому домі не пахне, але коли до хати заходить хтось новий…", — пишуть у коментарях.

Думки користувачів розділилися Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що блогерка повторила вбрання Кейт Міддлтон і показала, що з цього вийшло.