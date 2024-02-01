Браян Остін Грін зізнався, що писав Люку Перрі після його смерті

Браян Остін Грін зізнався, що не міг повірити в смерть свого колеги по серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Люка Перрі. І продовжував йому писати.

Related video

Актор Браян Остін Грін розповів, що писав своєму другові й колишньому партнеру по фільму Люку Перрі наступного дня після його смерті, оскільки він "не зміг пережити" шок від його смерті. Люк Перрі помер 2019 року у 52 роки. Про це пише Daily Mail.

Люк Перрі, зірка серіалів "Беверлі-Гіллз" і "Єремія", помер 2019 року після обширного інсульту. Це глибоко шокувало його колег. Особливо тих, хто разом із ним грав у популярному молодіжному серіалі Аарона Спеллінга "Беверлі-Гіллз".

Браян Остін Грін і Люк Перрі в серіалі Фото: Скриншот

У цьому серіалі Перрі грав Ділана Маккея, а Браян Остін Грін грав Девіда Сільвера.

Під час останнього епізоду шоу "Getting Grill with Curtis Stone" Грін розповів ведучому про "важкий" час, який він пережив після смерті свого друга.

Почувши про трагічну новину, він сказав, що все ще "не до кінця в неї вірить".

"Якась частина мене не могла усвідомити, що це реально. Я написав йому наступного дня після його смерті. Просто тому, що якась частина мене говорила: "Ні, він відповість. Він десь ховається. Або щось сталося". Я не до кінця в це вірив", — розповів Грін.

Браян Остін Грін і Люк Перрі Фото: Getty Images

Раптовість смерті Перрі була ще більш несподіваною, оскільки він був у чудовій фізичній формі і був "найсильнішим із нас усіх", зазначив Грін.

"Він стежив за собою. Він був дійсно здоровий. Він був у такій хорошій формі", — розповів Браян.

"Втрачати людей важко. Дуже важко, коли це ті, про втрату яких ти раніше й не думав. Вони абсолютно несподівані, і ти просто... тебе це збиває з пантелику", — зізнався актор.

"Беверлі-Гіллз" тривав 10 сезонів з 1990 по 2000 рік. Люк Перрі з'явився в 199 серіях і був одним із найпопулярніших героїв.

Заставка серіалу "Беверлі Гіллз"

Він зіграв головного героя серіалу, загадкового одинака Ділана Маккея. Разом з ним грали Дженні Гарт, Джейсон Прістлі і Торі Спеллінг, Іан Зірінг та інші зірки.

Люк Перрі помер 4 березня 2019 року, всього за п'ять днів після того, як його госпіталізували після обширного інсульту.

Зірку терміново доставили в каліфорнійську лікарню з його будинку в Шерман-Оукс, і він залишався там до самої смерті.

У актора залишилися син Джек і дочка Софі від шлюбу з колишньою дружиною Рейчел Мінні Шарп.

Аж до своєї смерті він знімався в серіалі CW "Рівердейл", а також з'явився в популярному фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" разом із Бредом Піттом, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі.

Нагадаємо, син Люка Перрі, Джек, став професійним рестлером.