Жінка назвала дешевий спосіб зберегти свіжість шкіри і нарвалася на критику косметологів

43-річна мати популярного блогера протирає шкіру медичним спиртом і зволожує олією авокадо. Однак фахівці в один голос твердять, що це — дуже небезпечні методи.

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22-річна канадська блогерка Орім Брайт, у якої 1,2 млн підписників у TikTok, розповіла, що її 43-річна мати використовує дуже дешеві засоби для догляду за своєю шкірою. Вона опублікувала відео зі своєю матір'ю, де та демонструє власні косметологічні лайфхаки.

За словами жінки, вона все своє життя протирає шкіру медичним спиртом.

"Щовечора я протираю обличчя медичним спиртом, приблизно 70-відсотковим медичним спиртом. Особливо ретельно я роблю це там, де відчуваю появу маленьких прищиків", — каже героїня ролика. Те саме вона робить із зоною декольте та спиною.

Крім того, жінка наносить на ніч на обличчя олію авокадо, яка живить шкіру і коштує дуже дешево.

У коментарі FEMAIL доктор Кіран Міан, сертифікований медичний і естетичний дерматолог з відділення дерматології та лазерної хірургії Hudson у Нью-Йорку, каже, що протирання спиртом — небезпечне, оскільки може призвести до опіків шкіри і подразнень. Олія авокадо теж не панацея.

"Олія авокадо, як правило, має вищий комедогенний рейтинг, а це означає, що якщо ви схильні до прищів, вона може сприяти закладенню носа і закупорці пор. Його профіль жирних кислот містить більшу кількість олеїнової кислоти, а також пальмітинової та лінолевої. Олеїнова кислота може сприяти запаленню прищів, проте вона чудово підходить для підтримки шкірного бар'єру", — пояснює експерт.

Кіран не виключає, що, можливо, такий метод працює для героїні ролика, але не радить його своїм пацієнтам.

Маргарита Лоліс, докторка медичних наук, сертифікований дерматолог з Нью-Джерсі і хірург Мооса, погодилася, що ця процедура краси вельми сумнівна:

"Безумовно не можна протирати обличчя медичним спиртом — багато дерматологів навіть сказали б, що це блюзнірство. Ми навіть радимо пацієнтам уникати використання будь-яких продуктів, включно з тонерами, на спиртовій основі, оскільки вони дуже подразнюють і сушать шкіру, видаляючи натуральну олію".

Раніше Фокус писав, що актриса Скарлетт Йоганссон розкрила секрети своєї краси.

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