3 лютого 2024 року: святих Симеона та Анни – що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна сваритися та ображати людей. Також краще не брати гроші в борг і не носити речі чорного кольору.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Семена Богоприймача та Ганни Пророчиці. У народі це свято називали ще Зберігачі немовлят. Цього дня віруючі моляться за новонароджених дітей.
Що не можна робити 3 лютого:
- таїти злі помисли;
- шити, в'язати, вишивати, займатися рукоділлям;
- одягати одяг чорного кольору;
- брати в борг;
- позичати гроші;
- вживати спиртні напої.
Народні прикмети та повір'я:
- багато снігу – до дощового літа;
- горобці голосно цвірінькають — до ранньої весни.
День ангела святкують:
Адріан, Азарія, Ганна, Василь, Володимир, Власій/Вукол, Діодор, Єввул, Іван, Клавдіан, Клавдій, Михайло, Микола, Павло, Папій, Роман, Симеон, Симон, Тимофій.
Народилися сьогодні:
1979 рік – митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній;
1982 рік — Віра Брежнєва (Віра Галушка), українська співачка, актриса, телеведуча, екс-солістка групи "ВІА Гра".
Також у цей день:
1690 рік — в англійській колонії Массачусетс вперше в Америці входять в обіг паперові гроші;
1815 рік — у Швейцарії засновують першу в світі фабрику з виробництва твердого сиру;
1929 рік — завершується Перший конгрес Українських націоналістів у Відні, де створюють Організацію українських націоналістів, керівником якої було обрано Євгена Коновальця.