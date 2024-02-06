6 лютого 2024 року: святителя Фотія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна заздрити та порівнювати своє життя з іншими. Сильний мороз цього дня — до затяжної весни.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Фотія. Він вважається однією з найяскравіших особистостей в історії Візантії. Це не просто проповідник, а вчений, чиє служіння закликало до незалежності церковних судів. Про нього говорили: "Він по праву міг вважатися славою свого часу і міг навіть сперечатися з древніми".
Що не можна робити 6 лютого:
- цікавитися статтю майбутньої дитини
- заздрити, порівнювати своє життя з іншими
- лихословити, голосно розмовляти
- виносити що-небудь із дому
- дивитися в розбите дзеркало
Народні прикмети та повір'я:
сильний мороз — до затяжної весни
відлига — до гарного врожаю зернових
День ангела святкують:
Олександр, Анатолій, Варсонофій, Василь, Вукол, Дмитро, Дорофея, Евіласій, Іван, Калліста, Лікарський, Максим, Марія, Марфа, Севастіан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофіл, Фотій, Христина, Юліан...
Цей день в історії:
1815 рік — Джон Стівенс отримав грант штату Нью-Джерсі на будівництво залізниці "прямо від річки Делавер, через Трентон, до річки Рерітен, і біля Нью-Брансвіка". Це перша в США залізниця не промислового призначення
1880 рік — австрійський астроном Йоганн Паліза відкрив великий астероїд Медея
1886 рік — німецький хімік Клеменс Вінклер відкрив германій — передбачений Д. І. Менделєєвим "екасиліцій"
1948 рік — Угорський фізик Золтан Бей вперше отримав ехосигнал від Місяця. Народження радіолокаційної астрономії