7 лютого 2024 року: преподобного Луки Елладського, поминальний день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна грати весілля, адже це поминальний день. Якщо сьогодні вітряно — буде хороший урожай ярих.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елладського. Сьогодні прийнято поминати покійних родичів. Для цього пекли пироги з цибулею і роздавали їх бідним і хворим. Кілька пирогів залишали за порогом будинку — "пригощали" померлих родичів. Цього дня також ходили на кладовища, молилися за покійних у церквах.
Що не можна робити 7 лютого:
- носити одяг зеленого кольору
- витрачати гроші
- одружуватися, грати весілля
Народні прикмети та повір'я:
- грім сьогодні — до поганого сінокосу
- вітер — до гарного врожаю ярих
- хмарно — до ранньої теплої весни
- червоний захід сонця — до холодного літа
День ангела святкують:
Агафангел, Олександр, Олексій, Авгул, Авдат, Апріон, Вігілій, Воніфатій, Георгій, Лука, Мастридія, Парфеній, Петро, Серапіон, Феопемпт
Народилися сьогодні:
1812 рік — Чарльз Діккенс, англійський письменник
1978 рік — Ештон Кутчер, американський актор, ведучий, продюсер
А також у цей день:
1483 рік — український вчений Юрій Дрогобич у Римі видає книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року", яка вважається першою відомою друкованою книгою українського автора;
1998 рік — змагання сноубордистів включили до програми Олімпійських ігор;
2010 рік — відбувається другий тур президентських виборів в Україні, перемогу здобуває Віктор Янукович.