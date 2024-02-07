7 лютого 2024 року: преподобного Луки Елладського, поминальний день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна грати весілля, адже це поминальний день. Якщо сьогодні вітряно — буде хороший урожай ярих.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елладського. Сьогодні прийнято поминати покійних родичів. Для цього пекли пироги з цибулею і роздавали їх бідним і хворим. Кілька пирогів залишали за порогом будинку — "пригощали" померлих родичів. Цього дня також ходили на кладовища, молилися за покійних у церквах.

Що не можна робити 7 лютого:

носити одяг зеленого кольору

витрачати гроші

одружуватися, грати весілля

Народні прикмети та повір'я:

грім сьогодні — до поганого сінокосу

вітер — до гарного врожаю ярих

хмарно — до ранньої теплої весни

червоний захід сонця — до холодного літа

День ангела святкують:

Агафангел, Олександр, Олексій, Авгул, Авдат, Апріон, Вігілій, Воніфатій, Георгій, Лука, Мастридія, Парфеній, Петро, Серапіон, Феопемпт

Народилися сьогодні:

1812 рік — Чарльз Діккенс, англійський письменник

1978 рік — Ештон Кутчер, американський актор, ведучий, продюсер

А також у цей день:

1483 рік — український вчений Юрій Дрогобич у Римі видає книгу "Прогностична оцінка поточного 1483 року", яка вважається першою відомою друкованою книгою українського автора;

1998 рік — змагання сноубордистів включили до програми Олімпійських ігор;

2010 рік — відбувається другий тур президентських виборів в Україні, перемогу здобуває Віктор Янукович.