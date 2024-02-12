12 лютого 2024 року: Олексія Чудотворця — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще відмовитися від далеких поїздок і робочих відряджень. Сніг на полях цього дня — до вдалого врожаю.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Олексія Чудотворця. Він проводив весь свій час у молитвах, працях і чернечих справах. Чудотворцем його назвали після того, як Олексій зміг зцілити від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу.
Що не можна робити 12 лютого:
- збиратися в далеку дорогу, їхати далеко
- носити старий одяг
- створювати безлад у домі
- ходити без шапки
- викидати залишки хліба
Народні прикмети та повір'я:
- сніг на полях — до гарного врожаю
- мухи оживають — весна близько
- холодно цього дня — до теплого березня
- іній на деревах — до гарної погоди
День ангела святкують:
Олексій, Антоній, Вассіан, Євгеній, Марія, Мелетій, Плутін, Саторніл, Урван, Христос
Народилися сьогодні:
1809 — Чарльз Дарвін (пом. 1882), англійський натураліст і мандрівник, автор еволюційної теорії розвитку живих організмів (дарвінізму)
А також у цей день:
1429 — до капітана міста Вокулер Робера де Бодрікура звернулася 17-річна дівчина з села Домремі на кордоні Шампані та Лотарингії й оголосила, що саме їй судилося зняти облогу з Орлеана, звести дофіна на трон і вигнати загарбників із королівства. Почалася епопея Жанни д'Арк
1908 — у Нью-Йорку стартували перші автоперегони навколо земної кулі
1999 — Сенат США відхилив імпічмент Білла Клінтона за звинуваченням у неправдивих свідченнях у зв'язку зі справою про сексуальний зв'язок із Монікою Левінські