12 лютого 2024 року: Олексія Чудотворця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще відмовитися від далеких поїздок і робочих відряджень. Сніг на полях цього дня — до вдалого врожаю.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Олексія Чудотворця. Він проводив весь свій час у молитвах, працях і чернечих справах. Чудотворцем його назвали після того, як Олексій зміг зцілити від сліпоти дружину хана Джанібека Тайдулу.

Що не можна робити 12 лютого:

збиратися в далеку дорогу, їхати далеко

носити старий одяг

створювати безлад у домі

ходити без шапки

викидати залишки хліба

Народні прикмети та повір'я:

сніг на полях — до гарного врожаю

мухи оживають — весна близько

холодно цього дня — до теплого березня

іній на деревах — до гарної погоди

День ангела святкують:

Олексій, Антоній, Вассіан, Євгеній, Марія, Мелетій, Плутін, Саторніл, Урван, Христос

Народилися сьогодні:

1809 — Чарльз Дарвін (пом. 1882), англійський натураліст і мандрівник, автор еволюційної теорії розвитку живих організмів (дарвінізму)

А також у цей день:

1429 — до капітана міста Вокулер Робера де Бодрікура звернулася 17-річна дівчина з села Домремі на кордоні Шампані та Лотарингії й оголосила, що саме їй судилося зняти облогу з Орлеана, звести дофіна на трон і вигнати загарбників із королівства. Почалася епопея Жанни д'Арк

1908 — у Нью-Йорку стартували перші автоперегони навколо земної кулі

1999 — Сенат США відхилив імпічмент Білла Клінтона за звинуваченням у неправдивих свідченнях у зв'язку зі справою про сексуальний зв'язок із Монікою Левінські