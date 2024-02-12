Ірина Кудашова розсекретила, чи буде продовження серіалу «Школа»

Школа — це український телесеріал, який був випущений в 2018 році. Він розповідає історію учнів та вчителів однієї зі столичних шкіл. Серіал здобув велику популярність серед глядачів завдяки цікавим сюжетам, які охоплюють різні теми, такі як дружба, любов, конфлікти та навчання.

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24-річна акторка та зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова розсекретила, чи будуть продовжені зйомки відомого молодіжного серіалу. Про це вона розповіла на каналі Глостер ФМ.

"Школа" став однією з найуспішніших українських телесеріалів і мала 3 сезони. Останні завершальний сезон був представлений глядачам каналу 1+1 у 2019 році.

Ірина Кудашова зіграла одну з головних ролей в серіалі. Там вона була дівчинкою підлітком, на ім'я Ніка.

Звісно історія підлітків з серіалу засіла в памʼяті глядачів, які досі не втрачають надію подавити продовження. Ірина Кудрашова зізналася, що продовження "Школи" дійсно планувалося, але через події в країні, все скасувалося.

04:44 чи буде заключний сезон "Школи"

"Поки що ні. Планувався, хотіли робити, але почалась війна і зараз дуже важко щось планувати, бо дуже багато акторів, вони знаходяться в різних країнах",- сказала акторка.

Кудашова зізналася, що це був її перший досвід на знімальному майданчику. Проєкт був малобюджетним, тому акторам довелося добряче потерпіти під час зйомок.

Сама ж Ірина на зйомках одного з сезонів захворіла. Дівчина втратила голос, їй навіть викликали швидку на знімальний майданчик, щоб їй вкололи якісь ліки, які дозволять дозняти сцени. Попри хворобу та проблеми з голосом режисери стрічки дали акторці лише один день на лікування. Однак, навіть незважаючи на самі комфортні умови на зйомках акторка зізналася, чи погодилася б на зйомки в продовженні серіалу.

"Я так. Для мене це, попри всі складнощі під час проєкт, для мене це дуже теплий та класний проєкт, який би я хотіла повторити. Я його дуже люблю",- резюмувала Кудашова.

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