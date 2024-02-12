Роговцева зворушила мережу фотографією покійного сина в його день народження

Цього року Костянтину Степанкову-молодшому виповнилося б 62 роки. Кіноактор і режисер помер 12 років тому від онкологічного захворювання.

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Українська акторка Ада Роговцева показала чорно-біле фото із сином Костянтином, який помер 2012 року. Знімок було опубліковано на сторінці Роговцевої в соціальній мережі Instagram у неділю, 11 лютого.

Фотографію Ада Роговцева підписала всього одним словом: "Син". На знімку акторка із сином йде вулицею. Роговцева одягнена в сарафан і легку блузу. За спиною у неї — літній капелюх. Костянтин зображений на цьому фото в легкій куртці та панамі. На обличчі в актора — сонцезахисні окуляри.

У коментарях до архівного знімка українці висловили співчуття народній артистці України у зв'язку з втратою рідної людини:

Світла пам'ять Кості, нехай спочиває в мирі з Богом.

Царство небесне і світла пам'ять.

Обійми родині. Невимовний жаль усі роки без нього. Досі не можу зрозуміти і прийняти його відхід.

Прийміть найщиріші співчуття.

Ада Роговцева показала архівне фото, на якому вона зображена поруч із сином Костянтином Степанковим Фото: Ада Роговцева/ Instagram

Що відомо про Костянтина Степанкова

Костянтин Степанков — український і радянський кіноактор і режисер. Син Костянтина Степанкова та Аді Роговцевої. Народився 11 лютого 1962 року. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. В. Карпенка-Карого, після якого працював режисером. Пізніше працював у Міжнародній академії екології. Брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, після чого зняв на цю тему фільм.

Костянтин Степанков-молодший помер 1 липня 2012 року. Причиною смерті артиста стало онкологічне захворювання, яке було виявлено занадто пізно. Проведене лікування у найкращих лікарів не змогло продовжити життя акторові. Його поховали в Бориспільському районі, поруч із могилою батька — видатного українського актора Костянтина Петровича Степанкова.

Нагадаємо, дещо раніше донька Кузьми Скрябіна згадала про те, які подарунки їй дарував батько. Барбара-Марія Кузьменко згадує, що батько завжди був уважним до її бажань і намагався весь вільний час проводити з родиною. Зокрема, дивився фільми разом із дружиною та донькою.