Патріотичний манікюр — яскраві ідеї синьо-жовтого манікюру, який матиме стильний вигляд

Патріотичний манікюр — це стильний спосіб виразити свою любов і підтримку своїй країні через дизайн нігтів. Цей манікюр може включати в себе символіку, кольори й елементи, що асоціюються з національними символами.

Related video

Патріотичний манікюр українок звикли асоціювати з жовто-блакитними кольорами, які є кольоровою гамою українського прапора. Звісно версія жовто-блакитного манікюру доволі банальна версія, саме тому українки шукають різні його варіанти. Фокус підготував підбірку ідей та варіантів стильного та сучасного патріотичного манікюру.

Некласичний френч

Френч — це класичний варіант манікюру, який доволі популярний серед жінок. У класичній версії — це поєднання натуральної основи та білих кінчиків. Однак у сучасному світі френч почав адаптуватися під нові та сучасні версії, не виключення і патріотичний манікюр.

Як варіант, ви звісно можете зробити класичну натуральну основу, а кінчики пальців жовто-блакитними. Такий варіант патріотичного манікюру виглядає доволі сучасно, стримано і оригінально.

Зворотний френч

Також як ще одна ідея, спокійно можна зробити зворотній френч. Що це означає, замість класичного контуру зверху нігтя, можна зробити легку лінію при кутикулі. Цей варіант також виглядатиме стильно та цікаво.

Нюдові нігті з патріотичними символами

Звісно будь-який патріотичний манікюр можна декорувати державною символікою країни. В Україні це можуть бути кольори прапора України (жовто-блакитні), герб України, калина, пшениця, соняхи і так далі.

Саме тому спокійно можна обрати улюблений нюдовий колір нігтьової пластини і декорувати один чи два пальці бажаними символам. Ці символи можуть бути нанесені за допомогою принтів, наклейок або малюнків, використовуючи тонкі пензлики і акрилові фарби.

Завершити патріотичний манікюр можна підкресливши за допомогою декоративних елементів. Можна використати блискітки, стрази або металеві прикраси, щоб надати манікюру більше вишуканості.

Абстрактний манікюр в патріотичних тонах

Абстрактний манікюр — це стиль дизайну нігтів, який використовує абстрактні форми, лінії і кольори для створення унікального вигляду. У цьому стилі можна використовувати різні комбінації кольорів, геометричні фігури, абстрактні лінії та інші елементи. Тому ваш майстер спокійно може втілити вашу ідею в патріотичних кольорах.

Патріотичний градієнт

Градієнтний манікюр — це техніка нанесення лаку на нігті, яка створює плавний перехід кольорів на кожному пальці. Цей манікюр може бути виконаний різними способами, такими як спонж, спеціальні губки або гель-лаки. Щоб створити градієнт, зазвичай використовуються два або більше кольори, які добре поєднуються між собою.

Колір може змінюватися від світлого до темного, або навпаки, залежно від ваших вподобань. Тому спокійно можна поєднати на своїх нігтях патріотичні кольори такою технікою. Така варіація нігтів виглядатиме дуже оригінального та стильного.

Пам'ятайте, що саме ваше бажання та індивідуальність є ключем до створення неповторного патріотичного манікюру. Тож будьте креативними та насолоджуйтесь процесом створення!

Нагадаємо, 3 способи швидко оздоровити нігті в домашніх умовах.

Раніше Фокус писав про те, у чому небезпека гель-лаку і які проблеми зі здоров'ям він може викликати