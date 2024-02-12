Зірка Супербоула Ашер зізнався, що готується до третього шлюбу

У співака і його музичної продюсерки Дженн Гойкочеа вже є двоє дітей. Для Ашера це буде вже третій шлюб.

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Ашер, який цими вихідними блискуче виступив на Супербоулі, порушив мовчання з приводу чуток про шлюб з його давньою подругою, музичним продюсером Дженн Гойкочеа. Про це пише Hello Magazine.

У неділю співак вийшов на сцену стадіону Allegiant у Лас-Вегасі та викликав фурор своїм палким 15-хвилинним виступом у перерві між таймами. Разом із ним виступили й інші зірки — Алісія Кіз, Лудакріс і Ліл Джон.

Ашер і Алісія Кіз на Супербоулі

Однак перед своїм епічним виступом Ашер потрапив до заголовків газет після того, як він і його давня подруга Дженніфер "Дженн" Гойкочеа повідомили, що отримали ліцензію на шлюб — у Лас-Вегасі, місті з понад 50 весільними каплицями.

Ашер і Дженн отримали ліцензію на шлюб 8 лютого. І вже готуються до весілля. Щоправда, дата поки що не призначена.

Ашер і Дженн Гойкочеа Фото: Getty Images

"Послухайте, коли ви знаходите когось, кого ви знаєте, як чудового партнера, звісно, це честь і задоволення мати можливість розділити життя з кимось, хто хоче розділити його з вами й любить вас, такого, яким ви є", — зізнався співак.

Він продовжив: "Очевидно, ми взяли на себе зобов'язання жити разом заради наших дітей. Для нас не було б дивно одружитися. Ми вже це зробили. Ви розумієте, про що я говорю?".

Ашер і Дженн зустрічаються з 2019 року, у них є дворічний син Сір Кастрелло і трирічна дочка Суверен Бо.

Він також є батьком двох синів від своєї першої дружини, Таміко Фостер. Пара познайомилася, коли Таміко працювала його особистою стилісткою. Старшому хлопчику, Ашеру "Цинко" Ві вже виповнилося 16 років, а Навіда Елі на рік молодший.

Ашер був одружений двічі. А на початку 2000-х він зустрічався з Розондою Томас, учасницею групи TLC.

Нагадаємо, Супербоул цього року став справжнім тріумфом Тейлор Свіфт. Співачка привертала увагу в ложі за мільйон доларів, де вона з'явилася зі своїми подругами. А потім вона публічно нагородила поцілунком свого бойфренда Тревіса Келсі, відзначаючи перемогу його команди з американського футболу "Канзас-Сіті Чіфс" над "Сан-Франциско Форті Найнерс" із рахунком 25:22.