Зірка "Американського пирога" розлучається після таємного весілля

Шонн Вільям Скотт подає на розлучення після чотирьох років шлюбу. Шлюб з Олівією Коренберг був таємним.

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Зірка "Американського пирога" Шонн Вільям Скотт подав на розлучення після чотирьох років шлюбу. 47-річний актор подав позов про розірвання шлюбу зі своєю дружиною, дизайнеркою інтер'єрів Олівією Коренберг до суду округу Лос-Анджелес, пославшись на "непримиренні розбіжності". Про це пише Daily Mail.

У пари є трирічна дочка Френкі Роуз Скотт, і Скотт домагається спільної юридичної та фізичної опіки.

Шонн Вільям Скотт Фото: Getty Images

За умовами шлюбного договору пари, актор має платити Коренберг аліменти.

Пара одружилася 19 вересня 2019 року, проте вони тримали це в таємниці, і новини про союз з'явилися тільки наприкінці того ж місяця.

У заяві про розлучення Скотта зазначено, що і він, і його вже колишня дружина володіють "різними коштовностями та іншими особистими речами".

Крім того, в документах зазначено, що гроші, які Скотт заробив і заощадив до, під час, після шлюбу і після розставання, належать виключно йому.

У документах також згадується шлюбний договір про те, як будуть оплачуватися гонорари і витрати адвокатів.

Шонн Вільям Скотт і Олівія Коренберг

Датою їхнього розставання вказано 2 жовтня 2023 року.

Перед весіллям Скотт розповідав UsWeekly 2019 року, що "зустрічався з кимось", але відмовився назвати ім'я жінки. Скотт сказав, що його таємна кохана — "чудова дівчина".

Він також назвав себе "доволі скритним".

Скотт раніше був заручений із моделлю Ліндсі Фрімодт, проте 2013 року з'явилися новини про те, що вони розлучилися.

"Я не розумію, як у мене з'явилася така дівчина, як моя наречена. Вона не дивилася "Американський пиріг" і слава богу. В іншому разі я, ймовірно, не був би заручений", — жартував актор після того, як зробив їй пропозицію.

Крім "Американського пирога", де він зіграв роль Стіва Стіфлера, Шонн знімався у фільмі "Вишибала" і серіалі "Смертельна зброя".

Раніше стало відомо, що тривале розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта все ще не завершене. Пара довго ділила майно та опіку над дітьми.