Тіна Кароль приголомшила фанатів бандажною сукнею від французького модного дому: скільки вона коштує (фото)

Тетяна Ліберман для зйомок в одному з проєктів обрала бандажну сукню-максі від Herve Leger. Шанувальники та укрЗМІ зазначили, що модель вигідно підкреслила фігуру артистки.

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Українська співачка Тіна Кароль з'явилася на зйомках шоу "Я люблю Україну" в небесно-блакитній сукні, вартість якої становить майже 70 тисяч гривень. Про це пише "РБК-Україна".

На опублікованому з-за лаштунків відео видно, що Тіна Кароль одягнена в облягаючу ніжно-блакитну сукню максідовжини, яка підкреслює фігуру. V-подібний виріз моделі вигідно акцентує бюст артистки.

Сукня аналогічного крою, кольору і фасону є в колекції французького бренду Herve Leger. Йдеться про сукню у відтінку глибокого блакитного. Блискавка надає сучасного шарму, а безрукавий крій і смугаста фактура створюють неповторний образ. Виготовлена з віскози, нейлону та поліестеру, ця сукня уособлює комфорт та елегантність.

Блакитну сукню як у Тіни Кароль можна придбати у французького модного дому Herve Leger Блакитну сукню як у Тіни Кароль можна придбати у французького модного дому Herve Leger

Сукня застібається на блискавку. Фактура тканини, з якої відшили цю модель, рубчаста. Вона складається з віскози (62%), нейлону (22%), поліестеру (14%) і спандексу (2%). Прати сукню не можна: вона потребує спеціалізованого чищення.

В Україні модель, яку Тіна Кароль одягла на зйомці вітчизняного телешоу, можна придбати в середньому за 65,9 тис грн. До слова, ця ж модель представлена і в білому кольорі.

Фактура тканини, з якої відшили цю модель, рубчаста.

Herve Leger — це французький модний дім, заснований дизайнером Ерве Леру. У 1989 році модний дім став відомим завдяки винаходу так званої бандажної сукні (bandage dress), що коригує фігуру за допомогою спеціальних стрічок з еластану і лайкри.

Нагадаємо, 15 лютого ми писали про те, як Тіна Кароль позувала в ефектній латексній сукні. Зірка організувала напередодні онлайн-зустріч із фанатами в День святого Валентина 2024. Вони подякували кумиру за проведений час разом.

Також Фокус писав про ціну повсякденного образу Тіни Кароль.