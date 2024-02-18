Зайвого не заплатять: три найекономніші знаки Зодіаку

Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які надто скрупульозно ставляться до витрати грошей. Вони не вирізняються щедрістю, а економія для них — улюблене заняття, що приносить задоволення.

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Козеріг

Козероги — жаднюги в найканонічнішому розумінні цього слова: вони ощадливі, легко і швидко збирають на свою мрію, готові відмовляти собі й економити на всьому заради поставленої мети. Самі ж Козероги вважають себе розважливими і розсудливими, але часом це може переходити всі розумні межі.

Діва

Діви дуже відповідально ставляться до витрат, які не вважають життєвою необхідністю. Ви не зможете переконати Діву утримувати когось власним коштом, наприклад, на регулярній основі давати в борг або купувати дорогі дрібнички. На свою сім'ю грошей, однак, Діва за потреби не шкодує, але ґрунтовно замислюватиметься над кожною тратою.

Телець

Тельці не вирізняються щедрістю, а економія для них — улюблене заняття, яке приносить задоволення. Щодо грошей Телець налаштований загарбницьки. Розлютіть мене, я витрачу все на себе — оптимальна модель світу Тельця. Однак Тельці можуть бути неймовірно щедрими, якщо закохуються по-справжньому. Віддати все коханому для них не складе труднощів доти, доки почуття зашкалюють. Коли ж кохання мине і пелена спаде з очей, стратегія кардинально зміниться.

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