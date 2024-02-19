19 лютого 2024 року: апостолів Архипа і Филимона та мучениці Апфії — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна дивитися на зірки, що падають, вважалося, що цим можна накликати нещастя. Відлига цього дня — до вдалого врожаю зернових.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від 70 Архіпа, Филимона і мучениці Апфії. Вони були учнями і сподвижниками апостола Павла.
Також 19 лютого — День Державного Герба України.
Що не можна робити 19 лютого:
- починати нові справи;
- дивитися на падаючі зірки;
- лихословити, голосно розмовляти;
- виносити що-небудь із дому;
- дивитися в розбите дзеркало.
Народні прикмети та повір'я:
- снігові замети цього дня обіцяють пізні трави;
- якщо сьогодні зустрінеш у лісі білого зайця, значить сніг неодмінно випаде ще;
- відлига — до гарного врожаю зернових.
Народилися сьогодні:
1678 рік — Антоніо Вівальді (пом. 1741), італійський композитор, скрипаль, диригент;
1870 рік — Євген Патон (пом. 1953), радянський учений-механік, інженер, засновник Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві;
1949 рік — Володимир Івасюк (убитий у 1979), український поет і композитор, Герой України (2009);
1963 рік — Джейсон Ньюстед, американський рок-музикант, бас-гітарист гурту "Metallica".
День ангела святкують:
Апфія, Архіпп, Аскліпіодота, Богдан, Дмитро, Досифей, Євгеній, Ісихій, Конон, Макарій, Максим, Микита, Равула, Тимофій, Федот, Федір, Філімон, Філофея.
Народилися сьогодні:
1960 рік — принц Ендрю, британський принц, герцог Йоркський, віце-адмірал, другий син королеви Єлизавети II.
А також у цей день:
800 рік — консулом Франції стає генерал Наполеон I Бонапарт;
1855 рік — французький математик Левер'є складає першу карту погоди;
1992 рік — тризуб затверджують як малий герб України, це рішення ухвалює Верховна Рада України;
2008 рік — Лідер Куби Фідель Кастро оголошує про свій відхід з великої політики через важкий стан здоров'я.