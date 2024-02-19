19 лютого 2024 року: апостолів Архипа і Филимона та мучениці Апфії — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна дивитися на зірки, що падають, вважалося, що цим можна накликати нещастя. Відлига цього дня — до вдалого врожаю зернових.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих апостолів від 70 Архіпа, Филимона і мучениці Апфії. Вони були учнями і сподвижниками апостола Павла.

Також 19 лютого — День Державного Герба України.

Що не можна робити 19 лютого:

починати нові справи;

дивитися на падаючі зірки;

лихословити, голосно розмовляти;

виносити що-небудь із дому;

дивитися в розбите дзеркало.

Народні прикмети та повір'я:

снігові замети цього дня обіцяють пізні трави;

якщо сьогодні зустрінеш у лісі білого зайця, значить сніг неодмінно випаде ще;

відлига — до гарного врожаю зернових.

Народилися сьогодні:

1678 рік — Антоніо Вівальді (пом. 1741), італійський композитор, скрипаль, диригент;

1870 рік — Євген Патон (пом. 1953), радянський учений-механік, інженер, засновник Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві;

1949 рік — Володимир Івасюк (убитий у 1979), український поет і композитор, Герой України (2009);

1963 рік — Джейсон Ньюстед, американський рок-музикант, бас-гітарист гурту "Metallica".

День ангела святкують:

Апфія, Архіпп, Аскліпіодота, Богдан, Дмитро, Досифей, Євгеній, Ісихій, Конон, Макарій, Максим, Микита, Равула, Тимофій, Федот, Федір, Філімон, Філофея.

Народилися сьогодні:

1960 рік — принц Ендрю, британський принц, герцог Йоркський, віце-адмірал, другий син королеви Єлизавети II.

А також у цей день:

800 рік — консулом Франції стає генерал Наполеон I Бонапарт;

1855 рік — французький математик Левер'є складає першу карту погоди;

1992 рік — тризуб затверджують як малий герб України, це рішення ухвалює Верховна Рада України;

2008 рік — Лідер Куби Фідель Кастро оголошує про свій відхід з великої політики через важкий стан здоров'я.