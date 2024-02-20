На церемонії BAFTA на сцену пробрався відомий пранкер

Пранкер, який себе називає Лізвані, стояв за спинами знімальної групи фільму "Оппенгеймер". А продюсерка Емма Томас зачитувала зі сцени подячну промову.

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Церемонія BAFTA, яка пройшла в Лондоні цими вихідними, не обійшлася без скандалів. Виявилося, що на неї пробрався відомий пранкер Лізвані. І він не просто сидів у залі, або позував фотографам. Він опинився на сцені, коли Крістофер Нолан, Кілліан Мерфі та інші, отримали нагороду за фільм "Оппенгеймер". Про це пише The Standard.

Лізвані був одягнений у чорний костюм і бандану. І він не робив нічого, щоб привернути до себе увагу. Молодий чоловік просто стояв за спинами знімальної команди "Оппенгеймера".

Пранкер Лізвані на сцені з Ноланом

Ні вони, ні глядачі, ні охорона не відреагували на його присутність на сцені заходу, на якому був присутній Вільям, принц Уельський.

У якийсь момент під час виступу пранкер сунув у кишеню щось схоже на дріт, коли продюсерка Емма Томас говорила про своє кохання до Магнуса Нолана, її сина від Крістофера Нолана.

Також він перекинувся кількома репліками з Кілліаном Мерфі, який отримав нагороду в номінації "найкраща чоловіча роль".

Представник Bafta заявив: "Учора ввечері охорона затримала жартівника із соціальних мереж після того, як він приєднався до переможців фінальної премії на сцені. Ми ставимося до цього дуже серйозно і не хочемо надавати йому будь-якого розголосу своїми подальшими коментарями".

Bafta не назвала ім'я пранкера, але підписники його YouTube і TikTok одразу його впізнали.

Раніше вважалося, що Лізвані вдавалося пробратися на такі ексклюзивні заходи, як церемонія вручення нагород Brit Awards, MOBO і на футбольну нагороду Ballon d'Or у Франції.

На церемонію вручення нагород Brit Awards на арені O2 в Лондоні Лізвані пробрався через VIP-вхід, одягнувши шапку і фартух кухаря.

Він увійшов у VIP-зону, де поспілкувався з YouTuber KSI, і опинився на ITV після того, як сів за стіл позаду коміка Мо Гіллігана.

Того ж року Лізвані також побував у Парижі, де переодягнувся в комбінезон механіка, щоб пробратися через бічні двері і прорватися на церемонію вручення Золотого м'яча ФІФА. Тоді його спіймала охорона і вигнала з будівлі.

Після BAFTA Лізвані розмістив у своєму акаунті в Instagram знімок свого екрана під час трансляції BBC і написав: "Ось я і Мерфі отримуємо нашу нагороду".

Він також зазначив, що поліція конфіскувала частину його відеозаписів із нагород.

Нагадаємо, тріумфатором церемонії став Крістофер Нолан і його байопік "Оппенгеймер". Картина отримала нагороди в номінаціях "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер". Також нагороди додому забрали Роберт Дауні-молодший і Кілліан Мерфі.

Лізвані на сцені разом із Крістофером Ноланом та іншими Фото: BBC

У номінації "головна актриса" перемогла Емма Стоун, яка зіграла у фільмі "Бідні нещасні".

Також "Оппенгеймер" був нагороджений за найкращу операторську роботу, оригінальну музику і монтаж.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі вбрання червоної доріжки BAFTA.