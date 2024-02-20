"Коли відчуваю це всередині": Катя Осадча розповіла, як побороти тривожність

Рецепт емоційної стабільності та благополуччя Катерини Осадчої — це робота та медитації. Також телеведуча привчає себе читати перед сном, щоб відпустити негативні думки.

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Українська телеведуча Катерина Осадча зізналася, як під час війни бореться з тривожністю. Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю телеканалу "1+1", яке було опубліковано в понеділок, 19 лютого.

Зірка відкрилася, що від негативних думок її рятує робота. Осадча намагається себе так завантажити себе роботою, щоб на тривожність просто не залишалося часу. Крім того, Єкаєріна може послухати медитації та перед сном почитати художню літературу.

"Коли я відчуваю тривогу всередині, я працюю. Крім телебачення, у мене дуже багато роботи: пошук зниклих, фонд, діти, які залишилися без батьків. Намагаюся, щоб на тривожність часу не було", — сказала Осадча.

Вона також розповіла, що останнім часом почала читати перед сном, щоб відволіктися від усіх важких емоцій, накопичених за день. Книжки Осадача обирає з таким сюжетом, який відволікав би від важких думок.

"Я себе привчаю обов'язково перед сном читати. Саме на ніч обираю художню літературу, щоб захопитися сюжетом, а не тими емоціями, які всередині", — розповіла Катерина Осадча.

Нагадаємо, раніше телеведучий Олексій Суханов розповів, хто допомагає йому триматися під час війни. Позитивні емоції він черпає зі спілкування з домашнім улюбленцем — йоркіпом на прізвисько Арті. Пес з'явився в будинку у телеведучого ще наприкінці 2020 року.

Також ми писали про те, що Леся Нікітюк вирушила на відпочинок у полтавське село, щоб позбутися стресу і поліпшити своє ментальне здоров'я. Там телеведуча займалася народними ремеслами і насолоджувалася близькістю до природи.