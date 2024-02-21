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Стиль життя

Майбутня королева Швеції Вікторія показала, як розбавити діловий образ (фото)

Кронпринцеса Швеції Вікторія, стильний діловий образ, візит до сша, червоний блейзер, шарф, кронпринц даніель
Фото: Getty Images | Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком прилетіла до США

Кронпринцеса зробила ставку на яскраві відтінки. Втім, вона додала також ніжний шарф.

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Кронпринцеса Швеції Вікторія продемонструвала стильний діловий образ. Знімки зʼявилися на сторінці королівської родини в Instagram.

Донька шведського короля Карла XVI Густава та королеви Сільвії з чоловіком, принцом Даніелем, нещодавно прибула з офіційним візитом до США. Монарша пара зустрілася з губернатором Каліфорнії.

Спадкоємиця короля Швеції обрала для візиту на інший континент червоний блейзер The Extreme Collection з назвою "Париж". Його ціна становить 555 євро.

Кронпринцеса Швеції зустрілася з губернатором Каліфорнії Fullscreen
Кронпринцеса Швеції зустрілася з губернатором Каліфорнії
Фото: Getty Images

До блейзера Вікторія додала такого ж кольору штану від вищеназваного бренду (ціна — 299 євро).

Зокрема, донька короля носила чорну сумочку шведського бренду VOGT Stockholm.

Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком прилетіла до США

На ногах королівської персони були італійські чорні шкіряні туфлі Gianvito Rossi за 710 доларів.

Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком прилетіла до США Fullscreen
Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком прилетіла до США
Фото: Getty Images

Свій діловий образ кронпринцеса розбавила ніжним шарфом The Silk Vault за 87 доларів. Також Вікторія одягла перлинні барокові сережки.

Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком прилетіла до США Fullscreen
Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком прилетіла до США
Фото: Getty Images

Тим часом супутник Вікторії був у класичному темному костюмі з білою сорочкою та краваткою.

Кронпринцеса Вікторія — наступна королева Швеції. Вона є старшою донькою нинішнього шведського монарха Карла XVI Густава та королеви Сільвії. З принцом Даніелем спадкоємиця престолу одружилася у 2010 році.

Кронпринцеса Швеції Вікторія з чоловіком прилетіла до США

Нагадаємо, донька шведського короля відвідала українських військових на навчаннях.

Також Фокус писав про те, як кронпринцеса Вікторія надихнулася образом Памели Андерсон.