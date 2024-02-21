Принц Вільям розповів, що відрізняє його синів Джорджа, Луї та доньку Шарлотту (фото)

Принц Уельський зробив одне важливе відкриття про своїх двох синів, яке показує, наскільки вони насправді різні. У доньки Шарлотти теж є свої вподобання.

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Принц Джордж і принц Луї — брати, але, схоже, вони дуже різні. Одна з відмінностей те, що одного разу Джордж стане королем. Принц Вільям розкрив одну ключову відмінність між двома своїми дітьми: їхні музичні смаки дуже різні, повідомляє Еxpress.

За лаштунками минулорічної премії Earthshot Prize, яка проходила в Сінгапурі, Вільям познайомився з американським поп-рок-гуртом One Republic, фанатом якого є молодший син Луї.

На відміну від свого брата, Джордж є великим шанувальником австралійського хард-рок-гурту AC/DC і гурту Led Zeppelin.

Сім'я принца Вільяма Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У 2023 році Вільям сказав членам One Republic: "Я не можу вам віддячити. Ви — приголомшливі. Це було неймовірно. Луї, мій молодший, любить ваші пісні".

Як і її брати, принцеса Шарлотта також є великою прихильницею музики. Раніше Вільям розповів, що його дочка є прихильницею Шакіри і навіть любить танцювати під одну конкретну пісню.

принцеса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Одна з пісень, які зараз подобаються дітям, — це Shakira, Waka Waka. Є багато рухів стегнами і багато переодягання", — поділився Вільям.

За його словами, музика відіграє величезну роль у ранковій рутині дітей. Між Джорджем і Шарлоттою зазвичай відбувається "бійка" через те, яку пісню їм слід слухати.

"Шарлотта, зокрема, бігає по кухні у своїх сукнях, балетних штучках і всьому іншому", — поділився батько.

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що принц Джордж скоро вирушить до школи. Стало відомо скільки коштуватиме його навчання.