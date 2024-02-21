Які моделі штанів будуть у моді у 2024 році

Штани — це невід’ємний атрибут у жіночому гардеробі. Їх можна поєднувати з різним взуттям та одягом, вони зручні та практичні у користуванні, а головне правильно підібраний фасон здатен створити неперевершений образ.

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Звісно, модні тенденції у світі жіночих штанів постійно змінюються. Саме тому Фокус підготував підбірку варіантів трендових штанів, які будуть актуальні у 2024 році.

Ультрависокі

Штани з надвисокою посадкою зараз тренд у світі моди. Це варіант штанів із завищеною талією, які сидять вище природної лінії талії, створюючи подовжений силует. Цю модель штанів можна стилізувати різними способами, щоб створювати шикарний та стильний образи.

Ультрависокі штани можна носити з коротким топом або блузою, щоб підкреслити талію. Також можна вибрати довгу блузу або светр, щоб збалансувати пропорції тіла. Під ультрависокі штани краще за все обирати взуття з високою підошвою або каблуками, тоді вам вдасться створити вигляд довших ніг і підкреслити силует. Також спокійно їх можна одягати з кросівками або чоботами на підборах. Крім цього, штани з високою посадкою чудово пасують під шкіряну куртку.

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Bootcut

Штани Bootcut знову повертаються в модні тренди! Вони є чудовою альтернативою вузьким джинсам і створюють стильний та привабливий силует. Щоб виглядати шикарно цю модель штанів можна поєднати з топом і взуттям на платформі.

Штани Bootcut — це універсальний вибір. Щоб створити повсякденний образ, ви можете поєднати їх із простою футболкою або блузою та кросівками. Якщо ви хочете виглядати більш святково, спробуйте поєднати їх з облягаючим топом і туфлями на підборах або ботильйонами.

Сірі джинси

Сірі джинси — вічний тренд, який завжди актуальний. Вони легко поєднуються з будь-якими іншими кольорами та вбранням, створюючи стильний образ. Також сірі джинси виглядають класично і елегантно, що робить їх універсальним елементом гардероба. Сірі джинси можна носити зі світлими сорочками, темними топами або блузами. Також вони гарно виглядатимуть з взуттям на плоскій підошві або кедами.

Сірі джинси дуже універсальний елемент гардероба, з ними можна створити безліч стильних образів. Наприклад, з білою футболкою або сорочкою для легкого і простого образу, з чорним светром або блузою для елегантного стилю, з джинсовою курткою для кежуал образу, з яскравою курткою або жилеткою для кольорових акцентів.

Нагадаємо, раніше ми писали, з чим носити чорні джинси: 8 варіантів ансамблів на 2024 рік. Крім цього, Фокус писав, як часто потрібно прати джинси: поради експертів.