Колір весни: королева Летиція вийшла на публіку в елегантному вбранні

Королівські особи мають особливу любов до пальта верблюжого кольору. Королева Летиція доповнила його більш яскравою сукнею.

Related video

52-річна королева Іспанії Летиція вже щосили готується до весни і продемонструвала стильний ансамбль, пише Hello.

Вона з'явилася в Саламанці в чудовому коричневому довгому пальті від Carolina Herrera з чорними двобортними ґудзиками спереду.

Фото: Getty

Під дизайнерським пальтом ховалася чудова персидська зелена сукня від Dandara Spain. У сукні був високий виріз-крапля і рюші на талії, що підкреслювали її силует. Сукня також мала еластичні рукави з манжетами, що надають виробу форму, і струмливу спідницю довжини міді.

Образ королева завершила туфлями на підборах тілесного кольору від Magrit, одного з її улюблених взуттєвих брендів, а також зеленою сумкою через плече від Uterqüe.

Що стосується прикрас, то Летиція зупинила свій вибір на сережках Jardin de Aire з 18-каратного рожевого золота з діамантами і смарагдами від Gold & Roses.

Сукня підкреслювала фігуру королеви Фото: Getty

Спочатку королева відвідала презентацію проєкту "Місто іспанців" і виставку спадщини Кармен Мартін Гайте в Саламанці. Проєкт виник з метою впровадження інновацій, оновлення, покращення та зміцнення іміджу Саламанки як ідеального місця для вивчення іспанської мови. Виставка спадщини Кармен Мартін Гайте зберігається в Міжнародному центрі іспанської мови Університету Саламанки (CIE-USAL), все в рамках премії Art 2024 від Фонду принцеси Жирони, на другому етапі Талант-тур.

Королева вирушила до Саламанки в супроводі міністра науки, інновацій та університетів Діани Морант, яку прийняв президент уряду Кастилії і Леона Альфонсо Фернандес Мануеко.

Пізніше того самого дня Летиція була присутня на врученні Вікі Луенго премії "Мистецтво 2024" від Фонду принцеси Жирони на другому етапі "Туру талантів", метою якого є активізація цілей покоління зумерів у сфері працевлаштування, підприємництва, здоров'я та соціального впливу.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція і король Філіп попросили Енні Лейбовіц зробити фото до 20-річчя їхнього шлюбу.